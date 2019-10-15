Ahmet Nur Çebi: Büyüklerin dualarını aldık

Siyah-Beyazlılar’ın hafta sonunda gerçekleştireceği başkanlık seçimlerinde yarışacak olan Ahmet Nur Çebi, dün çalışmaları kapsamında Beşiktaş’taydı. Tecrübeli yönetici, Beşiktaş Çarşı’da esnafı ziyarette bulunup sohbet etti. Çarşı’daki Kartal Yuvası’nı da es geçmeyen Çebi, buradan birçok forma alıp kendisine ziyareti sırasında ilgi gösteren taraftarlara dağıttı. Beşiktaş’taki temaslarının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Çebi, bir esnafla sohbet ettiği fotoğrafı paylaşıp, “Semtte Beşiktaş’ı konuştuk, büyüklerimizin hayır dualarını aldık” yorumunu yaptı.

Levent’te ofis açtı

Seçim çalışmaları kapsamında Levent’te bir ofis açan Çebi, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bilgilendirmede bulundu. Tecrübeli yönetici, “20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için seçim ofisimizin kapıları tüm Beşiktaşlılar’a açıktır. Ekip arkadaşlarıma bu süreçte seçim ofisimizden ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, temaslarına bugün de devam edecek. Başarılı iş adamı, yarın da basın mensuplarıyla biraraya gelip projelerini anlatacak.