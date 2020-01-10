Ahmet Nur Çebi bugün konuşacak

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran, takımı Antalya’da takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Çebi, “Takımla bir araya geldim. Şampiyonluk için gereken havanın onlarda olduğunu gördüm. Hem hocamız Abdullah Avcı hem de ekibi ve futbolcularına güveniyoruz” diye konuştu.

Başkan Çebi, bugün saat 11.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Beşiktaş’ın Antalya kampına ziyarette bulundu.