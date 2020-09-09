Ahmet Nur Çebi: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile sorun yaşanmadıklarını belirtti ve transferler hakkında da konuştu. Başkan Çebi sözlerine "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır" şeklinde tamamladı

Ahmet Nur Çebi, "Hocamızın söylediklerini dinledim. Geçen seneki takımımızın oturmuş bir takım olmadığından bahsetti. Gazetelerde yanlış kelimeler ile yanlış manşet yapılıyor. Bazı yorumcular santrfor almadık, hoca da bundan şikayetçi gibi algı yaratılıyor.

"Ben yarın istesem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Peki bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var? TFF lisans yönetmeliğinde sorun olduğu hiç söylenmiyor

"Ben Beşiktaş'a zarar verecek transfer yapmama gayreti içindeyim. Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim. Ancak yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paraların hesabını veremem

"Türk futboluna hizmet etmeye mecburum, ancak geçen sefer gündeme geldiğinde kulübüme daha fazla zaman ayırmam gerektiğini söyledim. Ben Sayın Sepil'in devam etmesini istiyorum

"Mehmet Sepil'den Kulüpler Birliği başkanlığı görevine devam etmesini isteyeceğim. Şu an için Kulüpler Birliği başkanı olmam söz konusu değil.

"Koronavirüs kulüplere büyük zarar verdi, önümüzde zor bir süreç var. Birlik ve beraberlik çok büyük anlam ifade ediyor. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır"



