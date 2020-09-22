Ahmet Nur Çebi: Bize ayıp ettiler

Ligde geçen haftaki Beşiktaş maçı için İstanbul’a hareket etmeden önce kafilesinde 50 kişide koronavirüs tespit edilen Antalyaspor Kulübü, uçuşunu iptal etmiş, il sağlık müdürlüğünün yeni testlerinin yapılması sonrasında maçın oynanacağı şehre gitmişti. Beşiktaş, virüs tespit edilen kafiledeki 2 ismi İstanbul’a getirmeyen Antalyaspor Kulübü’nden maça saatler kala yeni test talebinde bulunmuş ancak istek, TFF’den dönmüştü. Konuyla ilgili olarak dün A Spor’a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Antalyaspor koronavirüs testi olmayarak ayıp etti. Bizi riske attılar” dedi.