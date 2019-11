Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları;

Geldiğimizden beri günde 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Bir sözleşmeye imza attığında onu vermek zorundasın. Parasız hiçbir şey olmuyor. Bugün Beşiktaş var, yarın da olacak ama nasıl olduğu önemli.

Bana 'Sen de İcra Kurulu başkanıydın' diyorlar. Ben İcra Kurulu toplantılarında bir yöneticiye Kartal Yuvası'nı sordum, 'Biz o konuları başkanla hallediyoruz' cevabını verdiler.

Önümüzdeki 2-2.5 yılı 1.5 milyar lira zararla kapatacağımızı düşünüyorum. Her kızdığında, her küstüğünde kaçacak adam değilim. Bana sen yıllarca abi deyip, her şeyi Ahmet abime sorarım demedin mi? Konu beni bertaraf etmekse 1.5 yıllığına bunu başardınız.

Beşiktaş'ta bir israf dönemi yaşanmış kimsenin umrunda olmamış.