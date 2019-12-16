Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünkü Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada Siyah-Beyazlılar’a Yeni Malatyaspor maçı için başarılar diledi. Çebi, artık klasikleşen ziyaretinin ardından Vodafone Park’a geçti.

Çebi, statta Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’i ağırladı. Vodafone Park’ta gerçekleşen buluşmada dostluk mesajları verildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya’dan getirdiği yöresel lezzetlerden oluşan hediyeyi Ahmet Nur Çebi’ye takdim etti.