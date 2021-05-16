Ahmet Nur Çebi açıkladı! İşte kupa töreni saati...

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "Kupayı 19 Mayıs, saat 19:03'te kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullanırken şampiyonluk kutlamaları için tarih verdi

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "Sergen hoca, başarının en büyük mimarlarından biri. Futbolcuların da emekleri çok. Şimdi önümüzde büyük bir sorumluluk olan kupa maçı var. Oyuncuların dinlenmesi lazım." şeklinde konuştu

Göztepe deplasmanında Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş aynı stadyumda 18 Mayıs Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası final maçını oynayacak