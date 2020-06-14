Ahmet Nur Çebi açıkladı! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den gündeme dair çarpıcı açıklamalar... Siyah-Beyazlı kulübün patronu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “Beşiktaş’ın gelir - giderlerine uygun her oyuncuyu kovalayacağız. Bu, bizim işimiz. İyisini, gencini kovalayacağız. Uçağa bin, fotoğraf ver, 3-5 milyon Euro’ya adam getir. Sonuç bu. Maalesef o beklentide olanlara olumlu cevap veremeyeceğim. Kontratları biten arkadaşlarımız var. Birçoğuyla anlaşmak istiyoruz. Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız. Caner kalırsa, ikinci adama gerek yok, Rıdvan’la oynarsınız. Orta sahada Fatih var, Sivas’ta iyi top oynadı, geri alacağız onu. Elneny gidebilir, kalabilir” dedi.

‘20 lirası olmayan da var’

Yardım kampanyasıyla ilgili de konuşan Çebi, şöyle devam etti: “Koronavirüsün bizi etkilediğini söyledik oyuncularımıza. Bu kampanyayı, dirilişimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Bu kampanyanın bizim için başka anlamı da var. Sadece parasal anlamda; o, bu gelecek değil. Birlik beraberliğimizi göstermek istiyoruz. Lig bitene, Temmuz’a kadar kampanyayı sürdürürüz gibi geliyor. Bu, bir bağış kampanyası. Bu, bir matematik değil. Tamamen kişilere bağlı bir durum. Beklentim, 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Her biri bir SMS atsa, Beşiktaş’a büyük katkısı olabilir. Bu 20 lirası olmayan Beşiktaşlılar da olabilir. Onlar da bizim parçamız. Onları da ayrıca tabii ki kabulleniyoruz.”

‘En önemlisi bağımsızlık’

“En önemli şey, bağımsız olmaktır. UEFA’ya, bankaya bağımlı olmak, bunlar hoş şeyler değil. Bu kulübü bağımsız hale getirmek, birinci hedefimiz. Şeffaf, hesap sorulan, hesap soran, hesap sorulmasını kabul edecek, hesap sorulduğunda da tavır koymayacak bir yönetim olacak. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz. Şu anda Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durum, diğer kulüpler için de söz konusu. O kulüp, o renk önemli değil. Bu kulüpler çok önemli, her birimizin ayakta kalması lazım. Kampanya düzenleyen kulüplere destek vermemiz gerektiğini ifade edebilirim.”

'Sabreden taraftar istiyoruz’

“Biz bu paraları öze dönüş için kullanmayı planlamıştık. Yeni transferler, öze dönüşü ifade etmiyor. Biz, Beşiktaş için sabreden taraftarlar istiyoruz. Özümüzden uzaklaşmanın bedelini ağır ödüyoruz. Aynı hatayı bir daha yapmak, bağış kampanyasına yazık olur. Malum olduğu üzere bankalarla yapılmış bir anlaşmamız var. Bütün gelirlerimizin tamamı oraya temlikli. Giderlerimiz var, ihtiyaçlar hasıl oluyor. Ekonomimizi az israfla, kaynaklarımızı iyi kullanarak, yüklü kontratlarımızdan kurtularak, Beşiktaş’ı daha denk bütçeyle ve bundan sonra gelir ne kadarsa, gideri de o kadar olan bir yapıya ulaştırmak istiyoruz.”