Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili olarak Siyah-Beyazlılar’ın Youtube kanalından camiaya seslendi.

İlk olarak kulübün maddi durumuyla ilgili konuşan Çebi, “Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa’ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Herkes, ‘Ekonomik durumu anlatmayı bırak çözüm getir’ diyor. Bize destek vermeniz halinde Beşiktaş’ı uçuracağız. Bizi güzel günler bekliyor. Doğru işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 19 Mart’ta başlatmayı düşündüğümüz bağış kampanyası, Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti. Haziran’dan sonraki süreç içinde kampanyamızı başlatacağız. Vereceğiniz destek, zor durumu aşmamızda çok önemli rol oynayacak” dedi. İşte Başkan’ın tüm sözleri;

‘Gelirimiz 600 milyon TL’

“Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğu Divan Kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL’yi bulacak, belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir. Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır, ancak giderimizin 900 milyon TL olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz.”

‘Virüsten dolayı zarar 166 milyon TL’

“Kovid-19 salgınının yarattığı mali sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70’in üstünde olmasını beklemekteyiz. Temennimiz ve mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek yönünde olacaktır. Kovid-19’un Beşiktaş’a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir.”

'Para, başarıyı getirmiyor’

Çebi: Futbolla ilgili her şeyin para olmadığını söylemek istiyorum. 2015-16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz 52 milyon Euro’ydu. Dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda ise 92 milyon Euro...

“Futbolla ilgili her şeyin para olmadığını söylemek istiyorum. Yüksek ücretlerle kurulan takımların her zaman başarı getirmediğini düşünüyorum. 2015-16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz yaklaşık 52 milyon Euro, 2016-17 şampiyonluğumuzda 67 milyon Euro ve dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda bütçemiz 92 milyon Euro idi. Yüksek ücret ödenen her transferin doğru transfer anlamına gelmediğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Borç 3 milyar TL’ye yaklaşmışken 2019 yaz transfer döneminde, bonservis ve maaşlarıyla 30 milyon Euro’ya futbolcuların transfer edilmesi, bir transfer sezonunda kulübümüze 250-300 milyon TL yük bırakılmasını sizlerin takdirine sunuyorum ve üyelerimizden bu durumu bir yere not etmelerini rica ediyorum.”

Başkan eleştirdi ama...

Başkan Çebi’nin yüksek bütçesi sebebiyle eleştirdiği 2017- 18 kadrosu, ligi 4. sırada tamamlamış ancak Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırmıştı. O kadro; Porto, Leipzig ve Monaco’lu G Grubu’nu namağlup lider bitirerek bu alanda Türk takımları arasında bir ilki başarmıştı. O zamanki başarının etkenlerinden Cenk Tosun, sonrasında 23 milyon Euro’ya Everton’a satılmıştı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü de önceki gün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla o dönemki kadroyu, “Şampiyonlar Ligi grubundan Beşiktaş’tan başka namağlup lider çıkmış bir Türk takımı söyleyin.” ifadeleriyle övmüştü.