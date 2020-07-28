Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün AA Spor Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Siyah Beyazlılar'ın geleceğine dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekildeydi:

Sergen Yalçın açıklaması

"Abdullah Avcı, ayrılığın doğru olacağını düşündü ama kararı yönetime bıraktı. Biz de bu kararın doğru olacağını düşündük ve Sergen Hoca'yı göreve çağırdık. Öze dönmek istiyorduk ve camia da bu yönde bize baskı yapıyordu. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı seçtik. Doğru yapmışız, yönetim kurulumuzun da başarısıdır. Allah da yardım etti. 13'ten 3'e çıkmak bir başarıdır. Şampiyon olamamak da mutsuzluk kaynağıdır. Abuk subuk puanlar kaybettik, o kayıplar olmasa şu an şampiyonduk."









'Aramızda sorun yok'

"Hocamızla aramızda problem yok. İkimiz de kuracağımız takımda 2-3 yaratıcı yabancı istiyoruz. Almanya'dan gençler istiyoruz. Altyapımızdan gençler istiyoruz. Altyapımızdan çıkartabileceğimiz çok isim yok. Bu bizim için talihsizlik ve altyapıyı da geliştireceğiz. Beşiktaş altyapısında yapabilecek çocuk yoksa, zorla genç oynatamazsınız. Altyapıda 3-5 sene içinde oluşmamış çocukları oluşturacağız. Şu an 3-5 gencimiz var, kalecimiz muhteşem. Altyapı işi uzun vadeli."

"Sergen Yalçın, Beşiktaş için 'Tehlike anında camı kırın' şeklinde bir teknik adam olmasın. Sergen Hoca, bir ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin. İnşallah sağlığı, sıhhati müsade eder, başarılı olur ve emekliliğini burada yapar."

'Bize çok ağlıyorlar diyorlar!'

"Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir aileyseniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler. Ağlamayan bir başkanları ileride olacak. Biz ağlamıyoruz aslında, abartıyorlar. Biz durum tespiti yapıyoruz. Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz"

"Bankalar Birliği'ne diyoruz ki; 'İki yıl bizden para almayın'. Bizden faiz alıyorlar, 450 Milyon TL sadece faiz ödemesi var. Gelen gelirler sadece faizi karşılıyor. Şu an gider çok. Bütçeyi 60 milyondan, 30 milyona indirelim ki faiz borcunu ödeyelim"

'Yönetim olarak 10 milyon TL bağışlayacağız'

"Bırakmam Seni kampanyası beklentileri karşılamadı ama umutluyum. Bazıları kampanyanın çok herkese ulaşmadığını söylüyor. Ancak her Beşiktaşlı biliyor, daha ne olacak? Şimdi pazartesiden itibaren iş insanları ile görüşeceğiz. Yönetim olarak 'Bırakmam Seni' kampanyasına 10 milyon TL bağışlama kararı aldık. Eski yönetici Hüseyin Yücel, 'Her yönetici 1 milyon Euro versin, borç kapanır' dedi. Ben de kendisini aradım ve 'Madem öyle neden siz vermediniz de burada insanları 6 ay parasız bıraktınız' dedim"

"Yıldırım Demirören ve ailesi 3 Milyon TL nakit bağış yaptı. Cemil Kazancı sponsorluk dışında bu rakama yakın bir karam bağışladı. Onları da onore etmek istiyorum. Beko ailesi, Aksa gibi zor günde yaramıza olan birçok insan ve kurum var. Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa, Allah göstermesin ama hepimiz çok üzülürüz. Ayın 9'unda TV programı yapacağız. İş insanlarını arayacağız. Tahmin ediyorum bu kampanya bittiğinde hedeflerimize ulaşacağız. Az seviyede başladık ama bağışlar artacak."

"Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız. Buraya 3-5 milyon euroluk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Fulya ile ilgili 6-7 sene önce dava açılmış ve mahkeme 'Beşiktaş'ın kaybı yoktur' demiş. Bu iş o zaman kapanmış. Sadece 'Del Bosque ve Matteo Ferrari davalarında dernek kayba uğratılmış ve ibra geçersiz sayılabilir' demiş. Hürser Tekinoktay, Bırakmam Seni kampanyasının açıkladığı gün, 'Gidin Fulya davasıyla' ilgilenin diyerek projemizi sabote etmeye çalıştı"

Burak Yılmaz açıklaması

"Prensip olarak Burak Yılmaz ile el sıkıştık ve belki bugün bitireceğiz. Burak Yılmaz, Lille'e gitmek istedi, şu an kendisiyle kontrat detayları konuşuluyor. Bittiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız"

"Bazı futbolcular yüksek maaş alıyor. Bize bu rakamlar ağır geliyor. Emeklerine saygısızlık yapmıyorum. Demek ki yöneticiler de o gün öyle takdir etmiş. Ancak benim ekonomim bunu kaldıramıyor. Kimseyi bilmemem, kendi ekonomik şartlarıma göre hareket ederim. Trollere, taraftarlarımız dikkat etsin. Ben onların başkanı ve ağabeyiyim. Ben bir gün öyle, bir gün böyle konuşmam"

Gökhan ve Caner'de son durum

"Gökhan Gönül ve Caner Erkin oynamak istiyorsa, ekonomik şartlarımız belli ve devam ederiz. Şartlarımız uymuyorsa, bir başkası daha fazlasını veriyorsa, saygı duymamız lazım"

Atiba müjdesi

"Sergen Hoca, Atiba'nın kalmasını istiyor. Erdal Torunoğulları yarın ya da öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar."

Transfer politikası

"Gidenler bile daha belli değil. Burak Yılmaz ile bile hala teknik detayları görüşüyoruz. Şampiyonlar Ligi için transferlerimiz bir seviye fark edebilir. Kimse uçuk kaçık şey beklemesin. Araya güçlü santrafor, orta saha ve stoper için elimiz açık olabilir"

"Biz keşke ikinci olabilseydik. Trabzonspor'un alacağı ceza ile Avrupa'ya giden bir takım olmayı Beşiktaş arzulayamaz! Beşiktaş çok farklı bir camia. Süleyman Seba, şampiyonluk uçağında başka takım futbolcusu var diye 'Sevinmeyin' diyen bir başkandı."

'Trabzonspor ile geliri paylaşın' demek komik!'

'Trabzonspor ile geliri paylaşın' demek komik! 'Daha önce ligler oynanmasın, Avrupa'ya biz gidelim, parayı getirelim ve paylaşalım' dedik. Ancak lig oynandı. Şimdi eğer biz Avrupa'ya gidersek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

UEFA'ya sitem

"Yayıncı kuruluştan henüz ödeme alamadık. Yayıncı kuruluş önümüzdeki seneler için indirim istiyor ve gerekçesi pandemi. Biz de futbolculardan indirim istiyoruz ama 'Bize ne?' diyorlar. UEFA kural koyucu olmasına rağmen bu pandemi döneminde kural koymadı. UEFA, futbolcu sendikası olmuş ve bundan rahatsızım. Kontratları anladık da pandemi başlamış, dünyada yer yerinden oynamış, insanlar aylarca sokağa çıkamamış. Futbolcular 'Bize ne?' diyor da dönün tribüne bakın, taraftar mı var? UEFA yanlış yaptı, futbolcuları korudu ama kulüpleri düşünmedi. Galatasaray'da Onyekuru, Fenerbahçe'de Max Kruse, bizde de Victor Ruiz gitti. Pandemi dönemine kadar paralar ödendi. Ruiz'in yerinde olsam 'Pandemi döneminde paramı alamadım, pandemi diye bir şey yoktur, tanımıyorum' deseydi, doğruyu söylemiş olurdu."

"Elneny neden gitmedi çocuk? Mart, Nisan, Mayıs ödemesi yapamadık çünkü kasamıza giren para yok!"

"Bağış kampanyasıyla, geçen senenin bonservislerini ödüyoruz. Ljajic'in 4,5 milyon Euro'luk, N'Koudou'nun 4 milyon Euro'luk bonservisi duruyor. Restaurantlarda olur ya 'Ben yedim, babam ödesin' durum aynen öyle."

Yayıncı kuruluş tepkisi

"Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler birliği olarak bir vakıf kuralım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. Neden bunu istiyorlar, çünkü rakipsizler. 50-100 milyon Euro koyarız, şirketi kurarız ve gideriz TRT'ye 'Birlikte yapalım' deriz. Onlar masraflarını alır, biz de kalan parayı bölüşürüz. Yayıncı kuruluş rakibi olmadığı için sürekli 'İndirin' diyor."

"Arkadaşlarımla çalışıyorum ve mutluyum. Kimi yönetici 500 bin, kimi 350 bin, kimi 1 milyon verdi. Ben de 3-4 milyon Euro verdim. Herkesin Beşiktaş için bir hissiyatı var. Neden ben yönetimi yenileyeyim? Eğer biri çıkıp, 'Ben adayım, sen kazayla geldin ve senden daha iyi Beşiktaş'ı yöneteceğim' derse, seçime giderim. Eski yönetimden bazıları sürekli troll hesaplar, sürekli toplantılar... Nedir derdiniz, beni indirmek mi? O zaman neden gittiniz?"









'100 milyon TL lazım'

"Kolumu kırdım, Kovid oldum ve dinlenemiyorum. Şimdi 100 Milyon TL lazım ve bunu bulmaya çalışacağız. 3-5 gün ve bir hafta çok önemli. Bulacağım her para şu an çok önemli, ben de elimden geleni yapacağım. Maddi ve manevi ne gerekirse yapacağım"

'Küme düşme olmasın'

"Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum. Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor düşmesin"