Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. TivibiSpor'un konuğu olan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinden harcama limitlerine, Avrupa Kupaları ve transfer durumundan, geçen sezonki başarıya kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

'İki kupayı tarih yazacak'

Ahmet Nur Çebi, "Bu sene kadına şiddet gibi aldığımız kötü haberlerden sonra, Turkcell Kadınlar Ligi'nde aldığımız şampiyonluk tüm kadınlarımıza armağan olsun. İki şampiyonluğu beraber almak kolay bir iş değildi. İkisinin bu zor dönemde alınmış olması çok daha önemli. Beşiktaş'ta bir tarih yazıldı, tarih bunu yazacak. Pandeminin olduğu ekonomik sıkıntının olduğu dönemde çifte kupa tarihe önemli bir not olarak düşecektir"

"Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söylebiliyorsunuz. Sözümden geri dönmedim"

'Torpile ihtiyacımız var'

"Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Tabiri caizse, sicil ve limitlerde bu sene biraz torpile ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, herkesin bize söylediği, ülke puanına ihtiyacımızın olduğu. Dışarıda Türkiye'yi temsil etmek için hafif torpile ve hoşgörüye ihtiyacımız var"

'Sergen hoca ile bugün, yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum'

"Sergen Hoca'nın dik duruşu var, geriye dönmez, vazgeçmez. Cesaretli ve zeki. Başkanı olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Başarının dışında da iyi bir karakter. Sergen hocayla konuşacağız ve beraber yola devam edeceğiz. Bugün, yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum"

"Ümraniye'deki herkesi olduğu gibi muhafaza etmek istiyorum ama birçok futbolcumuz da şu an milli takımlarında. Kimsenin aklını karıştırmaya gerek yok. Milli takıma konsantre olsunlar" ifadelerini kullandı.

Aboubakar Süper Lig'de başka takıma gidebilir mi? sorusuna başkan Ahmet Nur Çebi, "Olabilir. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de oynuyordu, geldi, tekrar Fenerbahçe'ye gitti. Aboubakar da gidebilir." cevabını verdi.

Çebi son olarak "Teklifler var, genç çocuklar, isimlerini vermeyeceğim, akılları karışmasın. O çocuklarımızın biraz daha bizimle pişmesini tercih ediyorum ama beklenmedik gelişmeler olabilir. 4 genç oyuncumuzdan bahsediyorum" şeklinde konuştu.



