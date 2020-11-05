Ahmet Kılıç: Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmak istiyorum

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda muaythai ile ilgilenmeye başlayan 22 yaşındaki Ahmet Kılıç, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan kick boks sporcusu Ahmet Kılıç, 2017 yılında Muaythai dalında dünya şampiyonu olan İranlı Mahdi Shami’yi 30 saniyede nakavt ettiğini söyledi. Kick boksa 16 yaşında başladığını anlatan Ahmet, "6 yıldır bu sporu yapıyorum, son bir yıldır da profesyonel lige geciş yaptım. Profesyonel ligde şu ana kadar 17 maç yaptım, 15’ini kazandım. Bu maçların 10’nu nakavtla aldım. 5 maçı da puanla kazandım." diye konuştu.

"Hedefim muaythai dalında dünya şampiyonu olmak"

Ahmet, muaythai dalında Türkiye zirve ülkeler arasına taşımak istediğini belirterek, "Hedefim Muaythai dalında dünya şampiyonu olmak. Türkiye’nin adını bu alanda tüm dünyaya duyurmak istiyorum. En büyük hedefim bir Muhammed Ali, Mike Tyson ya da Badr Hari gibi başarılı olmak, kürsüye çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

21 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir prestij maçına çıkacağını anlatan Ahmet, şunları kaydetti:

"Orada çok önemli bir maça çıkacağım. 2 aydır Ankara’da bu maç için hazırlık yapıyorum. Henüz netleşmedi ama muhtemelen Rus bir rakiple karşılacağım. İnşallah bu maçı da kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Zirveye çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim."

Antrenör Çöşge: "Ahmet gerçekten çok iyi bir potansiyele sahip"

Antrenör Ali Çöşge ise Ahmet’in gelecek vadeden çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Daha önce Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erteledikleri maçlara tekrar hazırlanmaya başladıklarını anlatan Çöşge, "Ahmet, kick boksta profesyonel anlamda kendini çok iyi yerlerde görmek istiyor. Ahmet gerçekten çok iyi bir potansiyele sahip. Kıbrıs’taki sadece bir prestij maçı. İlerleyen zamanlarda çok daha yüksekleri hedefliyoruz. Ahmet Kılıç, neden Türkiye’nin bir markası olmasın? Türkiye’yi en üst derecede en üst seviyede temsil etmesin, ismini Avrupa’daki salonlara neden astırmasın? Bizim amacımız bunu başarmak. Onun için birlikte çalışıyoruz. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız." değerlendirmesinde bulundu.