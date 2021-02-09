Ahmet Keskinkılıç vefat etti

Efsane hoca için Florya'da anma töreni düzenlendi. Kulüpten, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" açıklaması yapıldı. Son olarak Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak da, "Bizlere sabrıyla futbolu, sevgiyle hayatı öğreten değerli hocam Ahmet Keskinkılıç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.