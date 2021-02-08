Ahmet Keskinkılıç kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Galatasaray alt yapısında yıllarca görev yapan ve bir çok yıldızın kazandırılmasında büyük paya sahip olan Ahmet Keskinkılıç 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Keskinkılıç kimdir? Neden vefat etti. Tüm detaylar haberimizde...

Ahmet Keskinkılıç kimdir?

Ahmet Keskinkılıç bu basaha karşı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ahmet Keskinkılıç 76 yaşındaydı.

"Hocaların hocası" lakabıyla Galatasaray ve Türk futboluna Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Fatih Akyel , Okan Buruk ve Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi çok önemli yıldızlar kazandırdı. Ahmet Keskinkılıç son olarak 2000 grubunun Galatasaray'a kazandırılmasında büyük emek harcamıştı.

2 yıl önce adına futbol turnuvası düzenlenmişti...

Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakmış, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlamış, Türk futboluna birçok isim kazandırmış duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç adına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 2019 yılında U12 Futbol Turnuvası düzenlendi.

Ahmet Keskinkılıç neler söylemişti?

Adına düzenlenen turnuvadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Keskinkılıç ise, “Hepiniz hoş geldiniz. Kulübüme çok teşekkür ediyorum bugünü bana yaşattıkları için. Buradaki genç çocuklarımız da hoş geldiler. Onlardan ricam hocalarının sözlerini dinlemeleri. Hepsinin büyük futbolcu olmalarını istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de başta Fatih Terim hocaya çok teşekkür ederim, diğer arkadaşlar da bizi hatırladılar. Onlara da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.