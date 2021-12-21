Ahmet Kandemir: Gruptan birinci de çıkmayı başarabilirdik

Beşiktaş Icrypex'in Başantrenörü Ahmet Kandemir, EWE Baskets Oldenburg maçından sonra açıklamalarda bulundu.

“Bizim ve rakiplerimizin birinci ya da sonuncu olabileceği bir grup aşaması oynadık. Gruptan birinci de çıkmayı başarabilirdik. Ama bugün kazanarak üçüncü olarak çıktık. Son on altıya kalabilmek için bir eleme oynayacağız. Rakibimiz yarın belli olacak. Şunu söyleyebilirim. Almanya’da, İspanya’da ve Litvanya’da oynadık. Evimizdeki üç maçı kazandaydık gruptan lider çıkacaktık. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Önümüzdeki iki lig maçını kazanarak ligin ilk yarısını iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz.”