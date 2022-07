Türkiye’nin en iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele ettiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2022 yılının en iyisini belirlemek için geri döndü. 25 Haziran’da yapılan ilk elemeyle start alan Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu Ahmet “HULKSMASH” Cumhur, Fanatik’e verdiği röportajda, “Red Bull Solo Q’da şampiyon olduktan sonra Yunanistan, Hollanda ve Almanya’daki takımlardan teklif aldım” dedi. Türkiye’nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2022 yılının en iyi düellocusunu belirlemek için start aldı. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun kazananını belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvasının son şampiyon ismi Ahmet “HULKSMASH” Cumhur, turnuva sürecini ve elde ettiği başarı sonrasında yaşadıklarını Fanatik’e anlattı.

2021 yılında Red Bull Solo Q Türkiye şampiyonu olarak Almanya’daki uluslararası finale katılmak nasıl bir deneyimdi?

Almanya’da bana verilen bilgiye göre en çok katılımcının olduğu ülke Türkiye. Bundan dolayı rakiplerim bana karşı daha çok temkinliydiler. Türkiye şampiyonu olarak gittiğim için fazladan saygı gördüğümü hissettim. Tabii daha önce hiç denemediğimiz bir harita olan Showdown 1v1 haritasında oynadık bundan dolayı çoğu oyuncu ne yapacağını bilmiyordu. Birçoğu ben ne oynarsam onu oynadı. Bunu görmek benim de çok hoşuma gitmişti.

Dünya Finali’nde yaşadıklarını bizimle paylaşır mısın?

Münih’te yaklaşık 1 hafta kadar kaldım ancak başından sonuna kadar her anım dolu dolu geçti. Aynı Türkiye’deki gibi katılan arkadaşlar çok eğlenceli insanlardı. Grup aşamalarının oynandığı güne kadar bol bol eğlendik, kaynaştık ve birlikte antrenman yaptık. Her ne kadar görüşmemiz pek mümkün olmasa da hala birlikte oyun oynayıp, zaman geçirdiğim birçok kişiyle tanışmamı sağladı.

Şampiyon olduktan sonra hayatında nasıl bir değişim oldu, kariyer olarak etkisi nasıldı?

Şampiyon olmanın hem özgüvenimi hem de tanınırlığımı arttırdığını söyleyebilirim. Türkiye’den teklif gelmese de Yunanistan, Hollanda ve Almanya’dan birkaç teklif aldım. Tabii daha önce profesyonel olarak oynamadığım için hepsi 2. lig takımlarındandı. Kendimi görmek ve esporu tecrübe etmek için Yunanistan’da 1 mevsim oynadım. Şu sıralar aktif olarak görev aldığım bir takım yok ancak Red Bull Solo Q 2022’den sonra tekrar espora dönmeyi düşünüyorum.

Red Bull Solo Q 2022’ye katılacaklara ne tavsiyeler verirsin?

Kendiniz olun. Başkalarının ne seçtiklerine veya ne oynadıklarına bakarak değil kendinize güvendiğiniz şampiyonlarla oynayın. Emin olun herkes 100 minyon ile kazanmaya çalışıyor ancak elemeler dahil 1 kere minyon ile oyun kazanmadan şampiyon oldum. Başkalarını dinleseydim ben de nişancı alıp kendi oyun tarzım olmayan bir oyun oynardım ve yüksek $ht$mal $lk turlardan elenirdim. Eğer benim gibi ormancıysanız ve minyonlardan pek anlamıyorsanız rakibe baskı kuracak ve dövüşmeye zorlayacak şampiyonlar seçmenizi tavsiye ederim.

Bu sene de seni turnuvada izleyebilecek miyiz?

Bu sene birinci online elemeye katılamadım ancak ikinci online elemede birinci olarak son 32’ye adımı yazdırdım. Umarım son 4’e kalıp tekrar sahneye çıkabilirim.

Kariyerinde bundan sonraki hedeflerin neler?

Üniversiteden mezun olmama 2 yıl kaldı. Bu 2 yıl içerisinde olabildiğince çok etkinliğe, turnuvaya katılıp emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Espor sektöründe yabancı ülkelerde yerli kontenjanı olduğu için tutunmak zor oluyor. Türkiye’de de şans verilmediği için Avrupa’da birkaç sene daha oynamayı planlıyorum.

Red Bull espora büyük destek veriyor ve her sene çok önemli turnuvalar düzenliyor. Bu desteğin gaming dünyasına katkısı hakkında neler söylersin?

Red Bull, Red Bull Solo Q’yu düzenlemeseydi muhtemelen 1v1’de bu kadar iyi olduğumu öğrenemeyecektim. Çok güzel, çok eğlenceli etkinlikler düzenliyorlar ve gayet de ilgililer. Gaming dünyasında her oyuncunun kendini daha yakın hissettiği turnuvalar olur. Bu turnuvaları düzenleyerek insanların içerisindeki cevherleri çıkarmalarını sağladıkları için minnettarım.