Bugünkü köşe yazısının son bölümünde Ahmet Hakan, kaçak olarak ABD'de yaşayan eski futbolcu FETÖ üyesi Hakan Şükür'e tepki gösterdi.

Şükür'ün, Youtube yayınlarından birinde arka plandaki Atatürk resmine dikkat çeken Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

SİZE FETÖ’CÜLÜĞÜN RESMİNİ ÇİZDİM

FETÖ’cülük...

- İcabında içki içmektir.

- İcabında darbe karşıtı olmaktır.

- İcabında solcu olmaktır.

- İcabında Kemalist olmaktır.

- İcabında baş açmaktır.

- İcabında darbeci olmaktır.

- İcabında dans etmektir.

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Ve işte görüyorsunuz:

İcap etmiş, Hakan Şükür gördüğünüz gibi Atatürkçü olmuş.

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FETÖ’cülüğün resmi, hiç bu denli net çizilmemişti.

Hakan Şükür sayesinde bu da oldu çok şükür.