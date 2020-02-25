Ali Koç düşman yaratmasa hali harap olacak

ANLADIĞIM kadarıyla şiddetle düşmana ihtiyacı var Ali Koç’un.

“Gerçek” ya da “hayali” düşmana, düşmanlara...

Neden?

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Nedeni basit:

“Düşmanlarım var” dedikçe... “Herkes bana karşı” dedikçe... “Dört koldan bana saldırıyorlar” dedikçe... “Bana operasyon çekiyorlar” dedikçe...

Konu bir türlü...

Yönetimde sergilediği başarısızlıklara, beceriksizliklere, yanlışlıklara gelmiyor, gelemiyor.

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- “Düşmanlarım var” deyince... Bütün başarısızlıklarına rağmen etrafında bir kenetlenme yaratmış oluyor.

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- “Herkes bana karşı” deyince... Yaptığı transfer hatalarını, yönetim beceriksizliklerini gündemden düşürmüş oluyor.

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- “Dört koldan saldırı var” deyince... Aldığı yenilgileri bile büyük bir zafer haline dönüştürmüş oluyor.

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- “Operasyon çekiliyor” deyince... Aldığı yanlış kararların hiçbirinin akla bile gelmemesini sağlamış oluyor.

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En çok merak ettiğim husus ise şu:

Ali Koç...

Bu “kebap” taktiği, bu “ballı börek” stratejiyi, bu “Bundan iyisi Şam’da kayısı” yaklaşımı kimden öğrendi acaba?

ERSUN YANAL

ALİ KOÇ'A VURAMAYAN ONA VURUYOR

ERSUN Yanal’ın...

- Trolleri var mı? Yok. -

- Güçlü mü? Değil.

Zengin mi? Değil.

- Holdingleri var mı? Yok.

- Adamları var mı? Yok.

- Sosyal medya ekibi var mı? Yok.

*

Dolayısıyla başarısızlıklar üzerinden kelle avına çıkanlar için çok münasip bir hedef Ersun Yanal.

- Ali Koç’a vuramayanlar, vurma ihtiyaçlarını onun üzerinden gideriyorlar.

*

- “Ali Koç’u satmayız” diyenler, onu satmakta bir beis görmüyorlar.

*

- Ali Koç’a sorumluluk yüklemekten kaçınanlar, sorumluluğu ona yüklüyorlar.

*

- Ali Koç’tan hesap sormayanlar, hesabı ondan soruyorlar.

*

Ve hepsinden acıklısı ise şu:

Bir başarı ve zafer durumunda, bütün başarı ve zaferi Ali Koç’a yazacak olanlar, bugün bütün başarısızlığı Ersun Yanal’a yazmaktan hiç kaçınmıyorlar.

*

Bu futbol var ya bu futbol...

Sandığımızdan çok daha acımasız, çok daha vicdansız, çok daha merhametsiz, çok daha ikiyüzlü.

FATİH TERİM

İLİŞKİ DURUMUNU KENDİ BELİRLEYEN ADAM

ALİ Koç gibi bir başkanla asla çalışamaz gibi geliyor bana. Aziz Yıldırım gibi bir başkanla da...

Onunla çalışacak olan başkanın egolarından sıyrılması şart. Bütün alanı ona açması şart. Raconu onun kesmesine ses etmemesi şart.

Dolayısıyla Fatih Terim, asla bir Ersun Yanal olmaz, olamaz.

Ama durun bir dakika!

Fatih Terim, raconu kesmeyi sonuna kadar hak eden biri.

Çünkü her zaferde nasıl imparatorluk imajı perçinleniyorsa... Bir başarısızlık halinde de tüm dünya sadece onun üzerine yürüyor, mavi gökyüzü sadece ona dar ediliyor.

*

Fatih Terim’in bir özelliği de şu: Öyle çok yaşadı ki yükseliş ve düşüşü... Yükselişi de çok iyi öğrendi, düşüşü de...

En büyük avantajı bu.

*

Kontrolsüzlüğü büyük bir dezavantajdı kendisi için...

Dinmek bilmeyen öfkesi, hırgüre çabuk adapte olması, kendine mukayyet olamaması falan...

Ancak en son Ali Koç’un kendisine tepki gösteren taraftara karşı sergilediği kontrolsüzlükten sonra...

Durumu hiç değilse eşitlemiş oldu.

*

Dikkat ederseniz ben de herkes gibi Fatih Terim’in karşısına Ali Koç’u koydum...

- Buna neden olan Fatih Terim’in başkanlığı da içine alan teknik direktörlük tarzıdır.

- Buna neden olan Ali Koç’un teknik direktörlüğü de içine alan başkanlık tarzıdır.





MUSTAFA CENGİZ

İDARE-İ MASLAHATIN SOMUTLAŞMIŞ HALİ

MASLAHATI idare etmek, sanılanın aksine kolay bir iş değildir.

- Dirayet ister.

- Sabır ister.

Egodan sıyrılma ister.

- Zekâ ister.

- Birikim ister.

Mustafa Cengiz’de bunların hepsi fazlasıyla var.

*

Fatih Terim’in çizdiği çerçeveye razı oluyor... Fatih Terim’le karşı karşıya gelmiyor... Fatih Terim’i idare ediyor...

Az şey değildir bunlar.

*

Üstelik bütün bunları yaparken kıyıda köşede de kalmıyor.

*

- Mesela... “İnna fetahna” gibi tüm taraftarın coşkuyla sahiplendiği bir çıkışa imza atıyor.

*

- Mesela... Verdiği barışçıl mesajlarla “ağırbaşlı adam” imajını pekiştirmesini biliyor.

*

- Mesela... Polemik yaparken bile bayağı üst düzeyde kalarak herkesin dikkatini çekiyor.

*

Yani Fatih Terim gibi dominant bir kişiliğin yanı başında...

Fatih Terim’in bile farkına varamayacağı bir biçimde...

Kendisine alan açıyor, rol kapıyor.

*

Başarısı buradadır.

Ve bu başarı, hiç de yabana atılmamalıdır