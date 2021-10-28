Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli isimlerinden Ahmet Düverioğlu, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Takım olarak oynadıkları iyi basketbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirten Ahmet Düverioğlu, "EuroLeague’deki en sert deplasmanlardan birine çıkacağız. Olympiacos çok iyi ve tecrübeli bir ekip. Hem uzunlarda hem de kısalarda çok sert ve kaliteli isimlere sahipler. Çift maç haftasında iki maçı da evlerinde oynuyorlar; biz ise zorlu Barcelona maçının ardından seyahat ederek bu karşılaşmaya çıkacağız. Barcelona’ya karşı iyi bir maç çıkardık ancak son topta kaybettik. Savunma sertliğimizi aynı seviyelerde tutmamız ve aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Takım olarak iyi basketbol oynuyoruz ve bunu sonuca yansıtmak istiyoruz. Olympiacos deplasmanında kendi oyunumuzu parkeye yansıtarak galip gelen taraf olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.