Ahmet Düverioğlu: Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in çift maç haftasının ilk ayağı olan 9. maç döneminde Baskonia'ya konuk olmaya hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Ahmet Düverioğlu, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu geçmesi beklenen deplasmandan galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Ahmet Düverioğlu, "EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşması olacak. Barcelona’da planlarımızı sahaya yansıtamadık ve istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu maça çok daha yüksek enerjiyle girmeli, ilk saniyeden itibaren kararlı bir şekilde oynamalıyız. Rakibimizin iyi bir ekip olduğunu biliyoruz. Henry ve Vildoza gibi etkili kısalara sahipler. Uzunlarda da özellikle ribaund alanında çok iyi oyuncuları var. Takım olarak iyi savunma yapmalı ve rakibimizin ikinci şans sayılarını minimumda tutmalıyız. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Bu nedenle çok zorlu ve sert bir karşılaşma olmasını bekliyorum. EuroLeague’de özellikle deplasman galibiyetleri çok değerli ve biz de buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.