Ahmet Dursun, Almanya doğumlu Türk milli futbolcudur. Ahmet Dursun, 2018 yılında kariyerini tamamen noktalayana kadar pek çok takımda forma giydi. Bu takımlar arasında hem Alman hem de Türk takımları bulunuyor. Ayrıca Azerbaycan ve Çin kulüplerinde de bir dönem forma giymiştir.

Ahmet Dursun kimdir? Ahmet Dursun hakkında kısa bilgiler

Ahmet Dursun, eski milli futbolcularımız arasında yer almaktadır. Ayrıca pek çok takımda da forma giymiştir.

Doğum tarihi ne zamandır? 25 Ocak 1978

Doğum yeri neresidir? Gelsenkirchen (Almanya)

Şu an kaç yaşında? 42 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır? 1, 77 boyundadır.

Uyruğu neresidir? Türkiye (aslen) ve Almanya (doğum)

Hangi mevkide oynamıştır? Forvet – Santrafor

Herhangi bir yan mevkide oynadı mı? Hayır

Hangi ayağını kullanmakta daha iyi? Sağ ayak

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyordu? Best Score

Güncel olarak oynadığı bir kulüp var mı? Dursun, aktif futbol hayatını sonlandırdı.

Ahmet Dursun nerelidir?

Ahmet Dursun, Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Tokat ilimizdendir.

Ahmet Dursun şu an kaç yaşında?

Eski futbolcu 2020 yılı itibariyle 42 yaşında bulunuyor.

Ahmet Dursun’un kariyeri hakkında özet ve çalıştığı takımların listesi:

Altyapı kariyeri ve futbolla ilk tanışması

SG Wattenscheid 09 (1995 – 1996 sezonu)

Dursun, Almanya’da alt yapıya girerek futbola başlangıç yaptı. Burada bir Wattenscheid kulübü olan SG Wattenscheid 09 ile çalışmaya başladı. Genç yetenek burada dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Sonraki sezonda as kadroya alındı.

Profesyonel kariyerine bir bakış

SG Wattenscheid 09 (1996-1997 sezonu)

Dursun, burada 4 maça çıktı. Sonraki sezonda ülkemize transfer olarak geldi.

Kocaelispor (1996 – 1997 sezonu ve 1999-2000 arası)

Dursun burada toplam 63 maça çıktı ve 18 gol kaydetti. Daha sonra yeniden transfer sürecine girdi.

Beşiktaş (1999-2000 ve 2003-2004 arası)

Beşiktaş’a ilk gelişinde dursun, 112 maça çıktı. 53 adet gol kaydetti.

TJ Teda (2003-2004 sezonu ve 2004-2005 sezonları arası)

Tianjin Teda adlı Çin takımına transfer oldu. Burada 3 maça çıktı ve gol atamadı. Ayrıca bu takımda kısa bir süre forma giydi.

İstanbulspor (2004 – 2005)

Aynı sene Türkiye’ye geri döndü. İstanbulspor forması ile 8 maçta 5 gol kaydetti.

Beşiktaş (2004-2005 ve 2006-2007 arası)

Beşiktaş’a ikinci gelişinde Dursun, 20 maçta 2 gol attı.

Etimesgut Şeker – Şu an Turan Spor (2006-2007)

Bu takımda 11 maçta forma giydi ve 6 gol attı.

Antalyaspor (2006-2007)

Antalyaspor’da bir sene forma giydi. 11 maçta 2 gol attı.

Ankaragücü (2007-2008)

Yeniden Ankara takımlarına döndü. Burada bir sezonda 9 maça çıktı. 1 gol kaydetti.

Kocaelispor (2007-2008)

Burada 21 maçta 5 gol attı.

Hazar Lenkeran (2008-2009)

Azerbaycan takımı olan Hazar Lenkeran’da 10 maça çıktı. 5 gol kaydetti.

Kocelielispor (2009-2010)

Yeniden Kocaelispor’a döndü. Burada 3 maça çıktı.

Adanaspor (2010-2011)

Aynı sene Adanaspor’a geçti. 9 maçta 3 golü bulunmakta.

Eyüpspor (2010-2011)

Sonraki kulübü Eyüpspor oldu. 23 maçta 8 gol attı.

Eyüpspor (2013-2014)

Bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra yeniden eski takımına döndü.

Tokatspor (2018-2019)

Futbola ara verdikten sonra memleketinin takımına geldi. Bir sezon sonra futbolu bıraktı.

Ahmet Dursun’un kariyerindeki önemli anlar neler?

Dursun, 2000 yılında Türkiye milli takımında forma giydi. 3 maça çıkan futbolcunun bu takımda golü bulunmuyor.