Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun hakkında eşinden samimi itiraflar geldi.

Ahmet Dursun, Eylül 2019'da oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Demirbağ ile Fransa Paris'te evlenmişti. Geçen nisanda da kızları Lidya doğmuştu.

"TAVUK-PİLAVCIYA GÖTÜRDÜ"

Asena Dursun, Kanal D'deki 2. Sayfa'ya şunları söyledi;

"İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı. Ayrıca tanıyanlar çapkın olduğunu söyledi. Biraz da ciddiyetsizdi. Beni yolda gördüğü tavuk pilavcıya götürmüştü.' dedi.