Ahmet Duman: Kampımız verimli geçti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, Antalya kampını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 18:27
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Ahmet Duman: Kampımız verimli geçti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, Antalya kampını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Oynadıkları 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldıklarını belirten teknik patron Duman, "Hazırlık maçları açısından kampımız verimli geçti. Eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Gökhan'ın sakatlığı bizi üzdü. Şeyhmus ve Salim'i kadromuza kattık. Bütçemiz doğrultusunda kadro derinliği yaratma açısından 1 veya 2 isimle daha anlaşarak transferi sonlandırmayı düşünüyoruz. İkinci yarıya iyi başlayıp sezonu mutlu bitirmek istiyoruz" dedi.

Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü Bağcılarspor'u konuk edecek.

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