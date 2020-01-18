Ahmet Cömert Boks Turnuvası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 14-18 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19 ülkeden 160’a yakın sporcunun katıldığı 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında 8 sporcu ringe çıktı. Milli Takım; turnuvayı 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya ile tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocayaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Boks Federasyonu Asbaşkanları Arif Çelik, Recep Çınar, Yavuz Can, Yılmaz İlkay Arın, İstanbul Boks İl Temsilcisi Metin Özkan ve Cömert Ailesi taktim etti.

Kadınlar 51 kilo final müsabakasında son Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu rakibi Hatice Akbaş’ı mağlup ederek altın madalya kazandı. 60 kiloda Esra Yıldız ise Cezayirli rakibi Khelif Imane’yi mağlup etti. 69 kiloda son Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Moğol rakibi Shinetsetseg Uranbileg’i yenerken, 75 kilo finalinde Şennur Demir de Moğol Myagmarjargal Munkhbat’i devirerek altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

57 kiloda Aycan Güldağı, Belaruslu rakibi Helina Bruvevich’e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 57 kiloda Esra Özyol ve 60 kiloda Satı Burcu ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 81 kg finalinde Mehmet Nadir Ünal Cezayirli rakibi Houmri Muhammed’e, +91 kiloda Mehmetcan Işık Danimarkalı Morten Givskov’a yenilerek ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir sakatlığından dolayı final müsabakasında ringe çıkamadı.

52 kiloda Samet Gümüş, 57 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler ve 81 kiloda Berk Düzenli turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvanın En’leri

Kadınlarda Busenaz Sürmeneli turnuvanın en dövüşken, Buse Naz Çakıroğlu turnuvanın en teknik, Khelif Imane ise en sportmen boksör seçildi.

Erkeklerde Mehmetcan Işık en dövüşken, Tuğrulhan Erdemir en teknik, Omid Ahmadisafa da en sportmen boksör unvanı aldı.