Ahmet Çınar: Tuz mağarası sporcu sağlığına iyi geliyor

Çankırı'da 16 Eylül'de kampa giren Türkiye Boks Milli Takımı sporcuları, antrenmanları 3 gündür yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasında gerçekleştiriyor. Yıldız Bayan Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar'ın, tuz mağarasının sporcu sağlığına katkı vereceği önerisi üzerine burada çalışmalarını sürdüren sporcular, koşu, kondisyon ve teknik antrenmanları yapıyor.

Bugünkü idman sonrası açıklamada bulunan başantrenör Ahmet Çınar, tuz mağarasının sporcu sağlığına iyi geldiğini söyledi. Çınar, "Tuz mağarasının sporcular üzerinde olumlu etkileri olduğunu ben daha önceki antrenmanlarımızda gördüm. Bunu bilimsel olarak da ispatlamak için bir çalışma içine girdik. Türkiye Boks Milli Takım sporcularımız ile bir süre mağarada antrenman yaparak bu tezimizi bilimsel olarak inşallah kanıtlayacağız. Projemiz neticesinde sporcularımızın performansının arttığını ispatlarsak tuz mağarasını da spor turizmine açabiliriz" dedi.