Trabzonspor, Werder Bremen'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125 bin euro ödenecektir. Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne; Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının yüzde 20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.