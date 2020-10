Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

Çalık veda açıklamasında, "Bugün, üç buçuk yıl boyunca çocukluk hayalimi yaşama fırsatı bulduğum Galatasaray’a veda ediyorum... Bu süre boyunca Türkiye’nin en büyük camiasının bir ferdi olabilme onurunu bana yaşatan herkese, acı ve tatlı günleri birlikte paylaştığımız Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Galatasaray’daki her anımı bu büyük kulübü temsil ettiğim gerçeğini bilerek yaşadım. Benden ne zaman fedakarlık beklense, ikinci kez konusu dahi olmadan elimden geleni yapmaya çalıştım. Hem saha içinde hem saha dışında; her antrenmanda ve her maçta... Üç buçuk yıl boyunca hayatıma kattığım birçok güzel insan ve hatıra ile Florya’dan ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin..." ifadelerini kullandı.