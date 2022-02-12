Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'da forma giyen ve geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygulandıran bir paylaşım geldi. Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu tüm Türkiye'yi yasa boğarken kazadaki nikah detayı da yürekleri dağlamıştı.

Nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik planları yapan ve nikah günü almak için çıktığı yolda yaşamını yitiren milli futbolcunun nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi.

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.







