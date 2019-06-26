Başkent temsilcinin de çok istediği tecrübeli oyuncu için karşılıklı yürütülen görüşmeler kamp dönemi başlamadan tamamlanacak.

ETKİSİ BÜYÜK

Galatasaray’da Diagne’nin satılmasının ardından santrfor transferi de gerçekleşecek. Tetteh ve Chicharito’nun peşinde olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in listesinde eski Beşiktaşlı Aboubakar da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Tetteh ve Chicharito transferlerinde engel çıktığı takdirde Kamerunlu golcü için Porto’nun kapısını çalacak. (Türkiye Gazetesi)