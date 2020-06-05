Ahmet Çalık bu sezon kaç maça çıktı?

Galatasaray'da Marcao'nun sakatlanmasının ardından gözler Ahmet Çalık'a çevrildi. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri alternatif oyuncu olarak mücadele eden Ahmet Çalık, kalan haftalarda önemli bir rol oynayabilir. Ahmet Çalık bu sezon 11 resmi maçta görev yaparken zaman zaman iyi, zaman zaman vasat görüntü çizdi.

Ahmet Çalık bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken bu maçların 4 tanesinde ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu maçların 3 tanesinde Galatasaray gol yemezken sadece Başakşehir mücadelesini 1-0 kaybetti.

Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor

Gaziantep FK 0-2 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Başakşehir

Konyaspor 0-3 Galatasaray





Kupada 4 maçta görev yaptı

Ahmet Çalık bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 4 kez görev yaptı. Tuzlaspor karşısında iki maçta da oynayan Ahmet Çalık özellikle ilk maçta yaptığı başarıszı müdaheleler sonucu konuk ekibin 2-0 galip gelmesine engel olmamıştı. Ahmet Çalık ayrıca deplasmanda 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında da 90 dakika sahada görev yaptı

Galatasaray 0-2 Tuzlaspor

Tuzlaspor 0-4 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Ç.Rizespor

Alanyaspor 2-0 Galatasaray





İlginç Ç. Rizespor detayı

Ahmet Çalık gelecek hafta Ç.Rizespor maçında görev alırsa bu sezon Galatasaray'ın Karadeniz ekibine karşı oynadığı dört maçın 3 tanesinde görev almış olacak. Sezonun ilk yarısında 2-0 kazanılan lig maçında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan iç saha maçında da Ahmet Çalık 90 dakika görev yapmıştı.







