Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Çakı, bu sezon kendi kimliklerini ortaya koyarak fark oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla THY Avrupa Ligi’nde mücadele edecek yeşil-siyahlı ekibin yeni başantrenörü Çakı, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sezon hazırlıklarına 20 Ağustos’ta tam kadro başladıklarını belirten 43 yaşındaki çalıştırıcı, "İstanbul ve İtalya’da hazırlık maçları yaptık. İtalya bölümü çok yoğun geçti. Şu an her şeyden yüzde 100 memnun olmak çok mümkün değil. Ama iyi niyetli ve beraber çalışmaya gayretli bir takımız. Olumlu bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz nokta gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Takıma dahil edilen yeni oyuncuların hepsinin uyumlu olmaya çalıştığını aktaran Ahmet Çakı, "Yeni transferlerin geldikleri ülkelere ve liglere göre farklı uyum süreçleri var. NBA Gelişim Ligi’nden aldığımız Markel Brown ve Jeremy Evans’ın fiziksel olarak biraz zamana ihtiyacı var. Uzun zamandır Türkiye’de bulunmasından dolayı takıma en çabuk uyumu Jon Diebler sağladı. Avrupalı oyuncular da çabuk adapte oldu. Onların bu çabaları bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ahmet Çakı, bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra THY Avrupa Ligi’nde de karşılaşacakları Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile kendilerini kıyaslamadıklarını vurgulayarak, "Anadolu Efes ve Fenerbahçe’ye göre kulvarımız biraz farklı. Darüşşafaka olarak farklı bir tarz ve kültürümüz var. Bu, geçmişten gelen bir şey. Kendi kimliğimizle fark oluşturmaya çalışacağız. Daha fazla transfer yapma ve para harcama şansımız yok. Elimizdeki oyunculara daha değer katan taraf olmayı ve takım olgusunu ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile karşılaştığımız zaman onları yenmek için her şeyi yapacağız ama Darüşşafaka kendi yolunu benimsediği zaman farkını ortaya koymuştur. Bizim de amacımız bu." şeklinde görüş belirtti.

- "Ligde play-off’lara kalmayı hedefliyoruz"

Ahmet Çakı, bu sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde hedeflerinin play-off’lara kalmak olduğunu söyledi.

"Ligde kendimizi favori olarak görmüyoruz." diyen Çakı, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi’nde mücadele ederken Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni de aynı seviyede götürebilmek istiyoruz. Bu kolay değil. Anadolu Efes’te görev yaparken bu zorluğu yaşamıştım. Tabii ki Avrupa Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun yanında Avrupa maçları dönüşünde lige olabildiğince mental ve fiziksel olarak hazır olabilmeyi hedefliyoruz. Bunu ne kadar başarıp başarmadığımız bizim nerede olduğumuzu gösterecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off’lara kalmayı hedefliyoruz."

- "Jenerasyon değişimiyle çok iyi bir milli takım oluştu"

Ahmet Çakı, 2019 FIBA Dünya Kupası’na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın çok iyi bir kadrosunun olduğunu aktardı.

Milli takımın Avrupa elemerinde ikinci tura Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle başlayarak avantaj elde ettiğini vurgulayan Çakı, "Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da takıma katıldığında çok iyi bir kadromuz var. Milli takım da oynadığı maçlarda bunu gösterdi. Jenerasyon değişimiyle çok iyi bir milli takım oluştu. İletişim üst seviyede. Ama FIBA ve Avrupa Ligi yönetimi arasındaki anlaşmazlıktan dolayı kadroda sıkıntı olabiliyor. Kalan maçlarda rakiplerin bize karşı hangi kadroyla mücadele edecekleri, gelecek adına belirleyici olacak." değerlendirmesinde bulundu.

