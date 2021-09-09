Ünlü futbol temsilcisi Ahmet Bulut, Süper Lig'de geride kalan transfer dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray 'a transfer olan Gustavo Assunçao, Beşiktaş 'la anlaşan Miralem Pjanic'in sürecini yöneten Bulut, temsilciliğini üstlendiği Gedson Fernandes, James Rodriguez ve genç oyuncu Emre Demir ile ilgili de dikkat çeken sözler söyledi. Bulut, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için dünyanın en önemli kulüplerinden biriyle anlaştıklarını ve anlaşmanın yakın zamanda duyurulabileceğini dile getirdi.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Ahmet Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

'Gustavo Assunçao transferini 10-12 saatte bitirdik'

İlk olarak Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao hakkında konuşan Ahmet Bulut, "Gustavo'nun transferi son anda oldu diyebilirim. Gustavo'yu Galatasaray'a teklif ettikten sonra, olumlu gelişmeler oldu. 10-12 saat süren bir transfer süreciydi. Sabah 5-6'da bu transferi bitirdik. Uçağı nasıl ayarlayabiliriz diye düşünüyorduk. Uçağı bulmak kolay olmadı. Burada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fatih Terim'e de aynı şekilde. Bu transferi son anda gerçekleştirdik diyebiliriz" dedi.

'Sporting, haklarının yüzde 50'sine 7.5 milyon önermişti'

Galatasaray kaptanlarından Arda Turan'ın da futbolcu ile görüşme yaptığını söyleyen Bulut, "Arda ile Assunçao'nun babası aynı takımda oynadılar. Bu doğru. Arda Turan'ın da burada önemli bir rolü var. Gustavo çok önemli bir oyuncu. Takım kaptanlığı yaptı. Genç yaşına rağmen böyle bir rol üstlendi. Henüz 21 yaşında. Teknik, taktik anlamam, bilmem. Bana çok iyi futbolcu olduğunu söylediler. Teknik açıdan yorum yapmam. Bunu Fatih Terim yapar. Galatasaray'ın futbolcusu. Geçen sene yüzde 50'sine Sporting Lizbon 7.5 milyon Euro verdi. Bırakmadılar" diye konuştu.

'Gedson Fernandes gibi iz bırakmasını temenni ediyorum'

Sarı-kırmızılıların yeni transferinden ümitli olduğunu belirten Ahmet Bulut sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben futboldan çok anlamam (gülerek). Gerçekten söylüyorum. Gedson iyi bir isim. Tottenham'a gitti, Galatasaray'a geldi. İnşallah Gustavo da aynı izleri bırakır. Gedson gibi bir iz bırakmasını temenni ediyorum. Futbolcu ile ilgili rakamsal bir şeyler söylemem doğru olmaz. Bu açıklamayı Galatasaray yapar. Ama çok uygun bir rakama Galatasaray büyük bir iş bıraktı diyebiliriz. Transferde şans faktörü de var. Futbolcu gelir hemen uyum sağlar. Ya da çok beklentiniz olur olmaz, başka bir yerde parlar. Galatasaray, Gustavo ile ilgili olumlu rapor verdi ve transfer oldu."

'Galatasaray'ın transferde önceliği var'

Bulut, Assunçao'nun sözleşmesiyle ilgili olarak, "Galatasaray'ın satın alma konusunda opsiyonu var. Galatasaray kendisini garantiye aldı. İnşallah iyi bir görüntü verir ve Galatasaray olur. Futbolcunun şu anki değeri 7-10 milyon Euro civarında. Genç olmasına rağmen bu konuşuluyor. Neticede pandemi de var" diye konuştu.

Gedson Fernandes transferi neden olmadı?

Transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes konusunda ise Ahmet Bulut, "Gedson Fernandes transferi olmadığı için benim çok yorum yapmam doğru olmaz. Gedson'u bir rafa kaldıralım. Çünkü olmayan bir işi konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

'Pjanic, transferde hiçbir sıkıntı çıkarmadı'

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralam Pjanic'in siyah-beyazlılara transferinde rol üstlenen Bulut, "Pjanic transferi çok farklıydı. Oyuncunun menajeri Ramadani, beni arayıp sordu. Beşiktaş'tan teklif geldiğini ifade etti. 10-12 saatlik telefon trafiğiyle çözdük. Pjanic gündemde yoktu. Benim de açıkçası haberim yoktu. Biz de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve Ceyhun Bey. Bu işi hallettik" açıklamasını yaptı.

'Pjanic, Beşiktaş için her şeyini ortaya koymak istiyor'

Katalan ekibiyle yakın ilişkiler kurmasının bu transferde etken olduğunu belirten ünlü menajer, "İlişkiler çok önemli. Barcelona ile ilişkilerim ortada. Pjanic, Şampiyonlar Ligi oynamak istiyordu. Beşiktaş'ı istedi. Menajeri futbolcu ile konuştu. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Futbolcu hiçbir problem çıkarmadı ve Beşiktaş'a geldi. Pjanic gibi bir futbolcuyu tartışmak doğru olmaz. Oynadığı takımlar ortada. Kendisi de çok motive. Burada her şeyini ortaya koymak istiyor. Kendisi çok heyecanlı. Beşiktaş taraftarlarının ateşli olduğunu düşünüyor. Beşiktaş ona iyi gelebilir." dedi.

'Emre Demir, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak'

Öte yandan Ahmet Bulut, Kayserispor forması giyen ve Barcelona ile anılan genç yetenek Emre Demir'in geleceği hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bulut şunları söyledi:

"Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını."

' Fenerbahçe gençleri oynatıyor, onları tebrik ediyorum'

Ahmet Bulut, Türkiye'de takımların genç oyunculara yer vermesi vurgusunda da bulunurken, "Türkiye'de genç oyunculara değer vermiyorlar. 'Genç, zamanı var' diyorlar. Kulüpleri de anlıyorum. Baskı altındalar. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Genç oyuncuları oynatıyorlar. İnşallah böyle devam eder. Genç oyuncular gelecek açısından çok önemli. Kulüpler başka türlü ayakta kalamazlar. Sadece televizyon gelirleriyle kimse ayakta kalamaz" diye konuştu.

'Pandemi olmasaydı Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmazdı'

Galatasaray'dan ayrılan ve Rayo Vallacano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da durumna değinen Bulut, "Falcao'ya teklifler geldi. Ama Falcao, İspanya'da olmaya karar verdi. Ona teklifi getirdik. Falcao yine kariyerine odaklandı. Bence iki taraf için de hayırlısı oldu. El sıkışarak ayrıldılar. Falcao düzgün bir insan. Galatasaray, pandemi döneminde ekonomik sıkıntı olduğu için böyle bir karar verdi. Belki elden çıkarmayacaklardı" şeklinde konuştu.

'James Rodriguez'in Başakşehir'e transferi bitmek üzereydi'

Yakın zamanda bir başka Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in de Medipol Başakşehir'e transferi gündemdeydi. Ahmet Bulut, James Rodriguez'in transferinin neden gerçekleşmediğini de şu sözlerle anlattı:

"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."

'Arda Turan 40 yaşına kadar futbol oynasın isterim'

Şu anda Galatasaray forması giyen Arda Turan hakkında da konuşan Bulut, "Arda Turan'ı Manchester United'ı çok istiyordu. Barcelona ile görüşüyordum. Arda, Barcelona'da oynamak istedi. Arda Turan'ın çok iyi Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Başakşehir dönüşünden sonra Arda, Galatasaray ile pazarlık yapmadı. İnşallah Arda Turan 40 yaşına kadar top oynar. Ondan sonra Galatasaray kendisine herhangi bir görev verirse Arda düşünmeden kabul eder. Arda'ya, "Sen gel, sabah burada çimleri kontrol et. İşin bu olsun" deseler kabul eder. Öyle bir Galatasaraylı. Sözleşme önüne koyulduğunda Arda hiç pazarlık yapmadı. Her zaman boş mukaveleye imza atan bir oyuncudur. 40 yaşına kadar oynaması benim temennim. Arda'da o potansiyel var" diyerek sözlerini tamamladı.