Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! "Transfer ihtimali"...

Menajer Ahmet Bulut, içinde bulunduğu Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi için açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2019, Salı 10:07
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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! 'Transfer ihtimali'...

Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao tranferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İlk adımların atıldığıı belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.

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