Kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Açık Şampiyonluğu, Multi Avrupa Oyunları İkinciliği, Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonluğu ve Avrupa Üçüncülüğü bulunan Ahmet Boğaçhan Ceylan, Dünya Üçüncülüğünü de ekledi.

Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ilk gün tatemiye çıkan milli sporcumuz Ahmet Boğaçhan Ceylan, 65 kg erkeklerde yarı finalde Güney Koreli rakibine 2-1 yenilerek bronz madalya kazandı.

Milli Takım Antrenörü Ali İhsan Negiz, müsabakaların ardından “ Boğaçhan ile İstiklal Marşımızı Dünya arenasında okutmayı çok istiyorduk. Uzun süredir bu müsabaka için çalışıyoruz. Şanssız bir şekilde şampiyonluğa ulaşamadık fakat sporcumuzun gelecekte ülkemize daha çok madalya kazandırıp, şampiyonluklar kazanacağına güvencimiz tam.” diye konuştu.







