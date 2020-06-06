Ahmet Atağoğlu: Sahada da masada da kazanacağız!

UEFA’nın Trabzonspor’a vermiş olduğu 1 yıllık men cezası şok etkisi yaratırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu zaman kaybetmeden oyuncularıyla toplantı yaptı. Durumu ilk ağızdan anlatan ve cezanın CAS’tan döneceğini belirten Ağaoğlu, kalan 8 hafta öncesi şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunun bozulmaması için büyük uğraş veriyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne adeta kamp kuran Başkan, “Siz sadece futbolunuza odaklanın. Lideriz ve lider olarak gideceğiz. Şampiyonluk için taraftarın da camianın da size inancı tam. Önümüzde 8 hafta kaldı. Sadece bunu düşünün. Gerisi yönetim olarak bizde. Bu durumu çözeceğiz. Emin olun. Hem sahada hem masada Trabzonspor olarak biz kazanacağız” sözleriyle oyuncuların konsantrasyonunu sağladı.

Kulüpte seferberlik

Sosa ve Novak’ın sözleşme konusunu sezon sonuna bırakan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kupa ve ligde çıkılacak kritik maçlar öncesi bir yandan da CAS’a yapılacak başvuru için ekibiyle hazırlıkları sürdürüyor. Pek çok cephede yoğun mesai veren Trabzonspor’un patronu, adeta avukat ordusunu seferber etmiş durumda. Bir yandan İstanbul’da önemli hukukçularla görüşülürken, İsviçre’deki hukuk bürosuyla temaslar aralıksız devam ediyor. Kulübün avukatlarının yanı sıra başka yabancı hukukçulardan da fikir alıyor.

Safa Can Konuksever