Türkiye Futbol Federasyonu, mali kriterler belirleyerek cezai işlem uygulayacağı lisans talimatında önemli bir değişikliğe gitmişti. Önceki gece kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükselten TFF’nin bu hamlesinin ardından Trabzonspor Yönetimi olağanüstü toplandı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, sezon başında TFF’nin çizdiği sınırlara bire bir uygunluk gösterirken, ekonomik krizdeki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı rahatlatacak talimattaki değişiklik sonrası Trabzonspor camiası ayağa kalktı.

‘Hukuki mücadele verilecek’

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, “Trabzonspor Kulübü sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30’dan 40’a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu’na başvuracak ve bu alanda her türlü hukuki mücadeleyi verecektir.” dedi.

‘Derin yaralar açacak’

Kahraman şöyle devam etti: “Söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır. TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA’ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir.

‘Haksız rekabetin önü açıldı’

“Dahası UEFA’nın FFP’ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, futbolun UEFA’nın belirlediği finansal kriterler içerisinde yönetilmesinden yana olduğumuzu vurgular, dere geçilirken değiştirilen kuralların Türk futbolunun asla ve asla gerçeği olamayacağını belirtmek isteriz.”