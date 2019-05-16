Zor bir sezonu geride bırakan Trabzonspor, yeni sezonda sahaya yeni bir göğüs reklamıyla çıkacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu konuda bir şirketle yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağladıklarını söyledi ancak söz konusu şirketin ismini açıklamadı. Ağaoğlu, “Forma reklamımız bu sene bitiyor. Göğüs reklamı için anlaşmamız var. Son noktaya geldik. İmza atılmadan isim söylemek doğru olmaz. Stadyumun isim hakkıyla ilgili çalışmalar da var. O bitmiyor devam ediyor ama orada farklı bir projemiz var” dedi.

NE YAPALIM, CANLARI SAĞ OLSUN!

Fenerbahçe’nin yardım kampanyasındaki desteğe de değinen Ağaoğlu, “Biz toplayamadık. Ne yapalım biz böyleyiz. Biz de bu katkıyı yapmak ve o ekonomiyi yürütmek için görevdeyiz. En azından bazı iş adamlarının hassasiyet göstermesini beklerdim” diye konuştu.

2-3 TANE BEYİN(!) VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, medya eleştirisini de şöyle özetledi: ‘Bazı beyinler’ diyeceğim, ‘Beyin’ demek ne derece doğru bilmiyorum. Beyin olsa aynı alışkanlıkları sergilemezler. Eskiden kalma alışkanlıklarını Trabzonspor’la içten içe olan ve hiç bitmeyen husumetlerini sürdürme çabasındalar. Öyle bitmeyen bir hesap var ki içlerinde. Bunlar 2-3 kişiden ibaret. Onların kim olduğunu da Türk spor kamuoyu biliyor.

CEZA SAHASI DIŞINDAN BiZ PENALTI iSTEMEYiZ

Ağaoğlu isim vermeden Konyaspor hocasına ve yönetimine de gönderme yaptı: Trabzon’un en büyük özelliği gerçekten futbolu bilen bir taraftar kitlesi var. Yani ‘Çeza sahası dışında yapılan bir harekete penaltı vermedi diye’ hakemi yerden yere vuran tek bir kişi bulamazsınız Trabzon’da. Bizimkiler ceza sahasının ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilirler.

Kaynak: Akşam