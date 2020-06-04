Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve takım kaptanı Jose Sosa, ortak basın toplantısı düzenlendi. Gündemin ana maddesi elbette Sosa ve Novak’ın sezon sonu bitecek sözleşmeleriydi. İki isimle ilgili sürekli çıkan haberlere tepki gösteren Ağaoğlu, kasıtlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi! Son dönemde iddiaların iyice çirkinleştiğini ve her iki oyuncunun eşlerinin hedef alındığını belirten Trabzonspor’un patronu, çok sert konuştu. İşte Ağaoğlu’nun sözlerinden öne çıkanlar...

‘Bunlara yabancı değilim’

“Öncelikle şunu söylemeliyim; takım olarak hiçbir sorunumuz yok. Hazır durumdayız ve şampiyon olacağız. Ocak ayından beri Sosa sözleşmesini yeniliyor mu yenilemiyor mu diye haberler çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmüyor. Sosa ile sözleşme yenilemek istediğimizi ilettik. Bizim için sadece takım kaptanı değil, bizimle beraber bu yükü sırtlanan, kalbimizi kazanmış, Trabzonspor’un bir parçası. Son 10 senenin en başarılı kadrosuna sahibiz ve bu tip çıkan haberlere ben yabancı değilim! Bu tip oyuncuları planlayanlar kadar benim kulüp yöneticiliğim var! Transfer haberlerinin hepsi, takımımızın hedefinden sapmasına yönelik”

‘Bu kararı Sosa aldı’

“Kontratı bitecek oyuncularla ilgili görüşmelerin hepsini sezon sonuna bırakalım dedik. Bu kararı Sosa aldı, direkt onun kararı. Sezon sonunda görüşeceğiz. Kendisine saygı duyuyoruz. Bu ve benzeri konuları lig bitene kadar konuşmayalım dedik. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var. Bunları neden yaptıklarını biliyoruz! Bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklar. Bunu söylemek için basın toplantısı yaptık.”

‘Operasyon yapılacağını biliyorduk’

“Özellikle son haftalarda Sosa’nın eşine yönelik kirli bir kampanya var. Bunu şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bir kadına, bir anneye karşı aşağılık şeylerin yapılmasını kınıyorum. Gerekli hukuki işlemleri başlattık. Sosa’nın ailesi bizim ailemiz. Şampiyonluk yolunda bize operasyon yapılacağını zaten biliyorduk ancak farklı odakların başlattığı operasyonlara bizim taraftarımız kesinlikle kanmamalı. Taraftarımız sadece takımına sahip çıkmalı ve desteklemeli. Bunu rica ediyorum. Takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir, doğaldır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman görmedik”

‘Novak önce şampiyonluk dedi’

“Takımımızın konsantrasyonunu bozmak için yapılan bu sığlıkları oluşturan insanlar, kendi sığlıklarında boğulacaklardır. Biz dimdik ayaktayız. Hedeflerimize ulaşmak için hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz. Biz Trabzonluyuz. Oyuna gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar kurnazız. Daha önce de söyledim. Bu kadroyu bozmak istemiyoruz. Sözleşmesi bitenlerle aynen devam etmek istiyoruz. Novak bize şunu söyledi: “Önümüzde 8 hafta var. Bu takım şampiyonluğa gidiyor. Kariyerim, sözleşme, alacağım ücret elbet önemli. Ancak bu takım 10 sene sonra şampiyonluğa gidiyor ve önceliğim bu.” Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız. Buna rağmen yapılan algılar sadece takıma zarar verir.”

Sosa: Trabzonspor'da çok mutluyum

Basın toplantısında konuşan Fırtına’nın kaptanı, “Taraftarımız rahat olsun. Kalan 8 haftada sadece takıma sahip çıksın. Ben Trabzonspor’da çok mutluyum. Bu kulüp benim ailem” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile beraber basın toplantısı kararı aldıklarını söyleyen Jose Sosa, “Kendisiyle hep birlikteyiz zaten. Oyuncuların sorunlarıyla tek tek ilgileniyor. Dün de konuştuk. Beraber çıkıp anlatalım dedik. Taraftarımız rahat olsun. Sadece takıma sahip çıksın bu 8 haftada. Şampiyon olabilmek için çok çalışıyoruz. Ben kararımı başkanıma ilettim, o da anlayışla karşıladı. Lig önce bitsin. Şampiyon olalım. İlerisi için başka görevler de olabilir. Ta kıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Ben Trabzonspor’da çok mutluyum” ifadesini kullandı.

‘Aileme yapılan üzdü’

Sosa şöyle devam etti: “Kulübü ailem olarak görüyorum. Sadece futbola konsantre olmak istiyorum. Eşime ve aileme yönelik şeyler beni elbette üzüyor. Buna izin vermeyeceğim. Kızlarım burada doğdu. Burada ne kadar mutlu olduğumu tekrar tekrar söylememe gerek yok diye düşünüyorum.