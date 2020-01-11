Ahmet Ağaoğlu’ndan 'harcama limitleri' açıklaması

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Antalya’da kamp yaptığı otelin sahasında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, "Harcama limitleri belirlenirken, o tarihte faiz yüzde 20 ise bugün yüzde 13-15’lere düştü. Burada Beşiktaş’ın giderlerindeki azalmanın tarafımıza transferde kullanılması hakkını kullanmak istiyoruz. Bu konuda federasyondan yanıt bekliyoruz." açıklamalarıyla ilgili, "Bizim başından beri söylemiş olduğumuz bir şey var. Bu lisans talimatı 30 Haziran tarihinde yürürlüğe girdi. Neden yürürlüğe girdi? Her ay değişecek diye yürürlüğe girmedi. 2019-2020 sezonunda uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Bu talimata harfiyen uyan kulüpler var, tamamen ihlal eden kulüpler var, bazı şartlarını yerine getirip, bazı şartlarını yerine getirmeyen kulüpler var. Dolayısıyla burada herhangi bir kulübün isteğiyle, herhangi bir şekilde yapılacak değişiklik, türü ne olursa olsun o talimata ve o maddelere uyan kulüplere haksızlık olarak değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Bu konunun çok fazla konuşulduğunun altını çizen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim burada tavrımız başından beri belli. 30 Haziran 2019 tarihinde nasıl yürürlüğe girdiyse, yürürlüğe girdiği haliyle de sezon tamamlanır. Aksaklıklar ve değiştirilmesi gereken yerler varsa, bunların hepsi konuşulur, görüşülür, 2020-2021 sezonunda uygulanmak koşuluyla tekrar düzeltilebilir. Burada siz bunu 30 Haziran’da yürürlüğe koyuyorsunuz, Trabzonspor başta olmak üzere diğer takımlardan bazılar bunu harfiyen uyguluyorlar. Bakıyorsunuz o limitlerin içerisine girmiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Oyuncu satıyorsunuz veya ne bileyim elinizdeki bir takım varlıkları nakde dönüştürüyorsunuz. Kadronuzu kısıtlıyorsunuz, kadro, harcama daraltmasına gidiyorsunuz ama ondan sonra tam siz bunları yaptığınız yerde dönüp bakıyorsunuz aradan 4-5 ay geçmiş, hadi canım şu tarafını da biraz gevşetelim, dendiği yerde bu işin adaletle, hakkaniyetle ve hukukla bağdaşır tarafı yok. Biz başından beri bunu söylüyoruz."

"Biz orada oyuncu satmak zorunda kaldık"

Trabzonspor Kulübü Başkanı, 30 Haziran tarihinde talimat yürürlüğe girerken, borçlanma faizi için yüzde 31,5 denildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz orada bir hafta ısrarla şunu söyledik, biz yeniden yapılandırmayı imzaladık, bütün borçlarımızı yapılandırdık ve bizim borç faizimiz yüzde 21. Dolayısıyla burada 10 puanlık Trabzonspor Kulübünün aleyhine bir haksızlık var. Bunu defalarca dile getirdik, itiraz ettik. İtirazımız hiç dikkate alınmadan o şekilde çıktı ve biz orada oyuncu satmak zorunda kaldık. Elimizdeki bir takım varlıkları nakde çevirmek zorunda kaldık ki o açığı kapatalım. Şimdi benim elimde imzalanmış kredi sözleşmesi var, orada yüzde 21 diyor. Talimat diyor ki hayır 31. Israr ediyoruz, Trabzonspor’a yansıyacak tarafı bunun 21. Burada yüzde 10’luk ve 80 milyon lira civarında benim aleyhime bir haksızlık söz konusu. Lütfen imzalanmış olan kredi sözleşmesindeki faiz oranı uygulansın dedik. Dikkate alınmadı. Hatta biz son 4-5 toplantıya taraf dahi edilmedik, yönetmelik o şekilde çıktı. O zaman niye o şekilde çıkartıyorsunuz. O şekilde çıkmış, ben bu arada futbolcu satmak zorunda kalmışım, aradaki boşluğu kapatmak için. Bir takım varlıkları elden çıkararak nakde çevirmek zorunda kalmışım. Bu kadar külfeti çektikten sonra aradan 4-5 ay geçmiş, ondan sonra deniyor ki bugünkü reel faiz uygulansın. Eğer uygulanacaksa o günkü reel faizin uygulanması gerekiyordu. O zaman ben bu kadar sıkıntının içerisine girmezdim. Gelmiş olduğum noktada buna yapılan itiraz orada hem fikiriz ama ben bedel ödedim. Ödememem gereken yerde yüzde 10’luk bir bedel ödedim. O zaman bunu kim karşılayacak. Kaybettiğim 80 milyon liramı geri versinler, o zaman ben de yeni faiz oranın altına imza atayım, kabul edeyim. Ben burada kayba uğrayacağım, kayba uğradıktan sonra yolun yarısında ’pardon’ denilecek. O pardon o kadar masum bir pardon olmuyor o zaman. Kimse kusura bakmasın."

Ahmet Ağaoğlu, "Başkan Çebi, ’Federasyon değişikliği yaparsa 20-25 milyon liralık gelir elimize geçecek, 15’inde yönetim kurulu toplantısı var. 16-17’si gibi kararın çıkmasını bekliyoruz.’ açıklamasını yaptı. Karar bu yönde çıkarsa, Trabzonspor’un tepkisi ne olur?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Böyle bir karar çıkarsa. Az önce anlattığım şekliyle baktığımız zaman ne kadar adil bir karar olur. Anlattım durumu. Bir hafta içerisinde başımıza gelenler bunlardı. Bir haftalık görüşmelerin içerisine dahil bile edilmedik. Benim itirazım dikkate alınmayacak, çıkarken, benim imzalanmış olduğum kredi sözleşmesindeki faiz oranı dikkate alınmayacak, hayır ben bunu yüzde 31 alıyorum diyecekler ve o şeklide kapatacaklar. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz, işte transfer yapılması için diyecekler, yok böyle bir şey. Tüm süreç göz önüne alındığında ne kadar adil bir değişiklik olarak değerlendirilir. Kendi kulübümü düşünüyorum, Trabzonspor’un gerçekleri doğrultusunda konuşuyorum. Diğer kulüplerin itirazı olmasa bu değişiklikler gündeme gelmez. İtirazı olan kulüplerin sıkıntısı var ki bu federasyonda bu konu gündeme geliyor."

Trabzonspor’un harcama limitleriyle ilgili de bilgi veren Ağaoğlu, "Devre arasında harcayacağımız para 2-2,5 milyon avro civarındaydı. Bunun zaten 1’i gitti, geriye 1,5 kaldı. O 1,5’la da transfer yapar mıyız, yoksa elimizdeki mevcut kadro ile mi devam ederiz... Devre arasında yapacığınız transferin kadroya doğrudan katkı yapması gerek, o da devre arasında son derece zor. Burada bir lisans talimatı var, limit boşluğunuz var mı yok mu? Kimse buna bakmıyor. Son 15 gündür anlamadığım bir şekilde Talisca aşağı, Talisca yukarı... Yıllık maaşı 10 milyon dolar olan bir oyuncuyu nasıl oluyorsa biz Trabzonspor’a getiriyormuşuz. Bazı şeylerin gerçeklerle örtüşmesi gerek. Bizim oradaki boşluğumuz 1-1,5 milyon avro onunla alakalı olarak, sırf transfer yapmak için transfer yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ağaoğlu, "Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in transfer talebi var mı?" sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Hoca zaten iki gün önce şunu söyledi, transfer yapmak için transfer yapılmaz. Kulübümüzün gerçekleriyle örtüşen bir oyuncu olursa değerlendiririz. Hocanın şuraya adam alalım, buraya adam alalım dediği yok. Orta saha ve forvete bakıldığı zaman Türkiye’nin en güçlü orta sahası, forvet hattı gibi gözüküyor. Defans da zaaf var deniliyor ama ben bunun bir şekilde oyun sistemi ile izole edileceğine de inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm, hocanın takdiri çok daha farklı olabilir."

Ahmet Ağaoğlu, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğuna vurgu yaparak, "Bu kadro her şeye yeterli. Bu kadro savaşan bir kadro, kadronun mücadelesi farklı, bizim takım yapımız farklı. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın. Şampiyonluk için yeterli olan kadrolarda aranan kriterlerin ne olduğunu bilmiyorum ama bu kadro geçen seneden beri zirve mücadelesi veriyor. O yarışın içerisinde. Belki Avrupa’yı, ligi ve kupayı bir arada götüremeyecek, orada zorlanacak bir kadro yapısı olarak değerlendirebilirdi ama Avrupa kupalarının da dışında kaldığımıza göre geriye kalan 17 maçı oynarlar herhalde." açıklamasını yaptı.

"Uğurcan’ı, Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor"

Trabzonspor Başkanı, milli kalecileri Uğurcan Çakır’a İngiliz ve Fransız kulüplerinin ilgisi olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

"Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa’nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. Bir iki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan bize ulaşan bir şey yok."

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilgili yapılan eleştirilere katılmadığına dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hoca zaten 1,5 senedir birinci yardımcı hoca olarak görev yaptı takımda. Oyuncularla ilişkileri zaten çok üst düzeyde olan bir teknik adam. Takımı, oyuncuları tanıyan bu 1,5 yıllık süreçte onlarla sürekli iç içe yaşayan bir insan. Orada fazla bir sıkıntı olmadı. Kaldığı yerden devam ediyor her şey. Oyuncularla ilişkileri son derece iyi. Hoca açısından da fazla bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Değişen fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir takımdan, farklı bir ligden, farklı bir ülkeden gelmedi, takım içerisinde var olan bir insandı. Bir basamak yukarıdan devam ediyor kendisi. Pep Guardiola Barcelona’ya hoca olduğu zaman kaç yaşındaydı, Luis Enrique hoca olduğunda kaç yaşındaydı. Bizde maalesef oyuncu 22-23 yaşında genç oyuncu, Avrupa’da 16-17’ye düştü genç oyuncu yaşı. Dolayısıyla 40 yaşın üstündeki insanlar ne zamandan beri genç olmaya başladı. O zaman ben de 63 yaşında genç başkan mı oluyorum."

Başkan Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile yollarınızı ayırdıktan sonra hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Görüşmedim, hayır. Görüşmedik." cevabını verdi.

AA