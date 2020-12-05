Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı sonrası yaşanan değişimi oldukça başarılı ve umut verici gören Bordo-Mavili kulübün patronu, transfer çalışmalarından, kulübün ekonomik yapısına kadar önemli sözler sarf etti. İşte Ağaoğlu’nun sözlerinden öne çıkan bölümler...

‘Sörloth’a Yusuf’u söyledim’

“Sörloth farklı bir takıma, çok farklı bir lige ve çok iyi bir takıma gitti. Trabzonspor’daki performansını hemen orada da göstermesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Sert ve Viking yapısını dışarıya yansıtıyor olsa da Sörloth duygusal birisi. Belki de Sörloth gittiği yerde Ekuban’ı ve Nwakaeme’yi çok aramıştır. Sürekli onu motive ettim. Kendisine Yusuf Yazıcı’yı örnek verdim. ’Geçen yıl iyi bir sezon geçirmedi ve sakatlandı ama çok çalıştı. Bugün Avrupa’da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Sen de bu uyum sürecini atlatacaksın ve aynı başarıyı yakalayacaksın. Sen Avrupa’nın en iyi 5 forvetinden birisin’ dedim. Hem Yusuf hem Sörloth bizim marka elçilerimiz”

‘Avrupa onları izleyecek’

Ahmet Ağaoğlu sadece Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür değil, takımdaki başka isimlerin de izlendiğini söyledi: “Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Belki de bu hafta bu isimlerle ilgili haberler duyacaksınız. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa’dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var. Trabzon’a gelecekler.”

‘Önce maç kazanalım’

“Abdullah hoca kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Sistemi ve öncelikleri belli. Hocanın önceliği takım savunması. Hemen takımın bu sisteme adapte olması kolay değil. Daha iki maç olmasına rağmen iki maçta da gol yemeden kazanan bir takım var. İlk geldiğinde ’Maç kazanalım, maç kazanma alışkanlığı elde edelim, sonrasında farklı bölgelerdeki sıkıntıları zaman içerisinde çözeriz’ diye konuştuk. Camia tarafından benimsendi. Taraftar sahip çıktı, bu çok önemli. Trabzonspor’u diğer takımlardan ayıran en büyük özellik taraftarı. Pek çok açığımızı taraftarımızla kapatıyoruz. Gelir ve kadro maliyeti anlamında bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın 5’te 1’ine sahibiz. Biz bu açığı taraftarımızla ve camiamızla kapatıyoruz”

‘Başarı herkesin,başarısızlık benim’

Sezon başında Abdullah Avcı’nın yerine Newton’un tercih edilmesiyle ilgili yapılan eleştirileri değerlendiren Başkan, “Olmamış şeyler üzerinden konuşulması doğru değil. Kimseye yararı yok. Kupa kazanmış bir hocayı gönderip başka bir hoca ile anlaştığınızda, aynı sonuçları aldığınız zaman nasıl eleştiriler gelirdi? Aldığınız karar başarıya ulaştığında sizden iyisi ve doğrusu yoktur. Alınan kararlar sonunda olumsuzluk yaşanırsa eleştirilerin hedefi siz olurunuz. Bu son derece doğaldır. Trabzonspor’da bir başarı varsa başarının paydaşları herkestir. Kulüple alakalı her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu kulüp başkanıdır. Ancak 2004’ten beri ilk kez kulüp ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı. Bu bir başarıdır” dedi.











