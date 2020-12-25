Abdullah Avcı sonrası yaşanan değişimden, yönetimle ilgili kriz iddialarına, transfer gündeminden, kulübün ekonomik planlamasına kadar pek çok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Başkan çok önemli mesajlar yolladı. Özellikle menajerler üzerinden yapılan algılara bu kez sert cevaplar veren Başkan, “Trabzonspor kafasını kaldırdığında yine engelleme çabaları karşımızda” dedi. İşte Ağaoğlu’nun sözleri...

‘Ekonomik olarak ayaktayız’

Türk futbolu zaten sıkıntıdaydı. Şimdi çok büyük sıkıntının içinde. Seyirci geliri yok, ürün satışı yarıya düştü, sponsor ve reklam gelirleri de ülkenin ekonomisine paralel düşüşte. Bir başka sıkıntı, oyuncuların piyasası yani değeri düştü. Dünyanın genelinde var bu sorun. Herkesin merak ettiği yayıncı kuruluş konusu da hala çözülmüş değil. Bu kadar zor şartlara rağmen yönetim olarak finansal yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ekonomik anlamda ayakta duran, plan ve programından taviz vermeyen bir Trabzonspor var. Bunu net şekilde söylüyorum.

‘İnşallah devam eder’

Sezona iyi başlamamış olabiliriz. Ancak nasıl başladığın değil, nasıl bitireceğin önemli. Son 6 haftanın ligdeki en başarılı iki takımından biriyiz. İnşallah böyle devam eder. Takımın özgüveni yerinde. Yine zirve yarışındayız. Adım adım ilerliyoruz. Elbette hocamızın çok büyük çabası, emeği, çalışması var. Yarattığı değişim ortada. Ekibiyle beraber ciddi mesai harcıyor. Önemli kazanımlar sağladı, daha da iyi olacağız. Biz de yönetim olarak sonuna kadar yanlarındayız.

‘Eleştiriye karşı değilim’

Özellikle camia tarafından yapılan sert eleştirileri hatta yönetim içinde sıkıntı yaşandığına dair iddiaları sorduğumuz Başkan Ağaoğlu, “Farklı planları, farklı ajandaları olan insanların gerçekle bağdaşmayan şeyler üzerinden Trabzonspor’a zarar verme gayretlerinin farkındayız. Bu senaryolara yabancı değiliz. Takım kafasını kaldırdığında hemen başka yerden vurma çabaları... Gerçek Trabzonspor sevdalıları, akılları karıştırma, karamsar tablo yaratma çabalarını dikkate almayacaktır. Kamuoyu zaman içinde ortaya atılan her türlü iddianın nasıl asılsız olduğuyla yüzleşecektir. Eleştiriye asla karşı değilim. Benden farklı olan her düşünceye saygı duyuyorum. Ama bu cümlenin içindeki bir kelimeye dikkat. Düşünceye diyorum!” ifadelerini kullandı.

‘Djaniny’yi 3-4 haftaya görün’

Son olarak transfer konusuna değinen Başkan, “Transferde büyük başarısızlık varmış... Vitor Hugo diyorum, onu sayma diyorlar. Edgar diyorum. Yok o değil deniyor. Eleştirdikleri Baker, Ankaragücü maçında frikikten attığı golle galibiyeti getirdi. O zaman öve öve bitiremiyorlardı. Djaniny maçı eksiğiyle geldi. Ama potansiyeline güvenerek aldık. Rize’ye attığı gol ortada. Ki 3-4 hafta sonra çok daha iyi bir Djaniny izleyeceğiz bana kalırsa. Elbette tutmayanlar var. Bunu inkar etmiyorum. Onunla ilgili de gereken yapılacak. Ancak şu bir gerçek; her aldığı oyuncuda hedefi 12’den vuran bir kulüp var mı dünyada?” dedi ve şöyle devam etti:

‘Ertuğrul Doğan çok uğraştı’

“Geldiğimizden beri 17 milyon Euro birikmiş menajer ödemesi yaptık. 17 milyon Euro... Benim bir sezonluk kadro maliyetimden de fazla. Bu tabloyla karşılaşmış bir yönetim olarak hala nasıl menajerler üzerinden vurmaya çalışıyorlar! Yok izlemeden almışız, yok hep aynı menajerler üzerinden gitmişiz. Yok böyle bir şey. Sadece Vitor Hugo transferinde bile Sayın Ertuğrul Doğan haftalarca uğraştı. 4.5 milyon Euro peşin isteniyordu. İnanılmaz bir operasyon yürüttü ve 3.2 milyon Euro’ya 4 yıllık taksitle aldı. Devre arasıyla ilgili de gereken hamleler olacak. Bu konuda tüm tasarruf hocamızda. Bunu daha önce de söyledim. Abdullah Avcı hocamız futbol izleme komitesiyle çalışmalarını yürütüyor.”

Safa Can Konuksever