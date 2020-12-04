Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç’ın düzenlediği ödül töreni sonrasında gündem olacak sözler sarfetti. Sörloth, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır’ı geçen sezonla ilgili ödül almalarından dolayı kutlayan ve gurur duyduğunu söyleyen Başkan, “Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth sportif anlamda Trabzonspor ile birlikte değiller. Trabzonspor’un, Trabzon’un ve bana göre hatta Türkiye’nin marka elçileri bunlar. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Sörloth’la ilgili transfer iddiaları çıktığında söz konusu değil demiştim. Orada yapacağı çok iş var. Sürekli konuşuyorum. Hem ona hem Yusuf’a destek veriyorum. Ben, özünde onlara hâlâ bizim futbolcumuz gibi bakıyorum. Ben bir sonraki transferinden yüzde 20 elde edeceksem ve Trabzonspor Kulübü’nün geliştirip ve yetiştirip gönderdiği oyuncularsa, o oyuncuların bizimle olan irtibatı asla kesilmiş değildir” dedi.

‘Her türlü desteği veririz’

Başkan şöyle devam etti: “Elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bu sene Avrupa’da andından söz ettiren Yusuf Yazıcı var. Ümit ediyorum ki aynı şekilde Alex, Leipzig’de hak ettiği yere gelip hak ettiği başarıyı elde edecek. Yarın öbür gün diğer büyük kulüpler özgeçmişlerine baktığında parladıkları yer olarak Trabzon’u görecekler. Bu önemli. Dolayısıyla en iyi yerlere gelmelerini isterim”.

‘Avcı ile farklı kimliğe büründük’

Abdullah Avcı’nın gelişi sonrası yaşanan değişimi değerlendiren Başkan Ağaoğlu “İlk 8 maç Trabzonspor camiasına adına yakışmadı. Hepimizi üzdü. Abdullah hocayla birlikte çok farklı bir kimliğe büründü Trabzonspor. İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. 31 Aralık tarihi bizim için çok önemli. Hoca kadroda bir yapılanma düşüncesinde. Oyuncuya ihtiyacım var diye bir şey telaffuz etmiyor. Oyuncuların performansını gördükten sonra görüş ifade edeceğini söyledi. 2 haftada 6 puan önemli” ifadelerini kullandı.

‘Altyapımız ile biz hazırız’

Ocak ayı sonrasında maç trafiğinin artacağını ve ligde çok şeyin değişebileceğini kaydeden Ağaoğlu, “3-4 günde bir maçlar olacak. Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun tam anlamıyla dönüşü 3-4 haftayı buluyor. Sıkışık fikstür nedeniyle maçların ertelenmesi yerine hükmen sonuçlanması gündemde. TFF bir takım önlemler alacak. Altyapı kuralını esnetip, kadroyu 35’e çıkartacaklar herhalde. Yakında açıklayacaklar diye söylüyorum. Rezerv Lig için daha önce yaptığımız ısrarın ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Biz zaten U19 takımımızı hep hazır tuttuk. Dolayısıyla biz bu sürece belirli ölçüde hazırız” dedi.



