2 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu devreye girdi...

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne adeta kamp kuran ve hem oyunculara hem de teknik heyete destek olan Ağaoğlu, sabah yapılan antrenmanı da takip etti. Başkan, idman öncesinde saha ortasında teknik direktör Eddie Newton ve yardımcılarıyla mini bir zirve gerçekleştirdi. Gidişatla ilgili Newton’dan bilgi alan Trabzonspor’un patronu, camianın ve yönetimin beklentilerini tekrar anlattı. Pazar günü İstanbul’da oynayacakları Fenerbahçe maçının önemine vurgu yapan Ağaoğlu’nun hocaya, “Bir türlü ideal kadroyla sahaya çıkamadığının farkındayız. Özellikle geçen hafta çok önemli eksikler vardı. Ancak Fenerbahçe deplasmanında kazanmamız önemli” dediği öğrenildi.

Yüksek motivasyon uyarısı

Newton’dan sadece saha içine odaklanmasını isteyen Başkan’ın, “Henüz ligin başındayız ve sana güveniyoruz. Sadece saha içini düşün. Taraftarın ve camianın bu hafta alınacak galibiyete ihtiyacı var. Maça kadar motivasyonu üst seviyede tutalım” mesajını verdiği belirtildi. Bu görüşme sonrası sahada yürüyüş yapan Ağaoğlu, kondisyoner Gökhan Kandemir’le de konuştu