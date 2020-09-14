“Sörloth ne kadara gidecek? Hangi kulüple anlaşacak? Trabzonspor ne kadar kazanacak?”... Trabzon’da herkes bunları merak ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu FANATİK’e bomba açıklamalar yaptı, ilk kez Norveçli yıldızın transferinde gelinen noktayı anlattı. “Sörloth’ta son durum nedir?” diye sorduğumuz Bordo- Mavili kulübün patronu, “Evet, Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok” cevabını verdi. Ağaoğlu, “Peki Trabzon’a gelecek mi?” sorumuzu ise, “O işler belli olmaz. Gelir mi gelmez mi! Bakacağız” şeklinde yanıtladı.

‘6 milyon Euro maddesi...’

Sadece Leipzig değil, çok konuşulan o İngiliz takımını da FANATİK aracılığıyla duyuran Ağaoğlu, “Hem Leipzig hem Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ile beraber görüşüyoruz. Sözleşmemiz var. Sörloth bizde kiralık, bonservisi ise Crystal Palace’ta. İkimiz de hak sahibiyiz. Diyorlar ki, ‘6 milyon Euro verip neden almadınız?’... Al parayı ver, hemen adamı al. Yok öyle bir şey. Sözleşmede yazan, 2020-2021 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynarsa alıyorsun” ifadelerini kullandı.

‘25’ler 30’lar henüz yok’

Transferden hedefledikleri kazancı açıklayan Başkan, “Özetle şöyle diyebilirim; yüzde 50, yüzde 50 alacağız. Tekifler 20 seviyesinde öyle 25’ler, 30’lar yok henüz. Biz 15 milyon Euro alalım istiyoruz, 15’er kalsın yani. Bu takımın transferde şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz. Sörloth’u aldığımızda küfür ediyorlardı bize. Ne oldu? Trabzonspor forvetsiz mi kalacak? Mümkün mü böyle bir şey” dedi.

‘Herkesin bütçesi daraldı’

Bordo-Mavili kulübün patronu, “Eğer bir oyuncu gitmek istiyorsa, Trabzonspor orada menfaatine bakarak hareket eder. Geçen sene ne oldu? 8’le geldiler Yusuf (Yazıcı) için, 17’ye aldılar gittiler. Kovid nedeniyle bütçeler daraldı. Bu daralma hem talip kulüpler için geçerli hem de bizim için geçerli. En doğru şekilde hareket etmek durumundayız. Ekonomik anlamda yaşadığımız ve önümüzde duran bir tablo var” diye konuştu.

'Geçi, erkeni bırakalım'

Taraftarların, transferde geç kaldıkları yönünde yönetimi eleştirdiğini hatırlattığımız Ağaoğlu, “Taraftar eleştirebilir. Ama televizyonda, gazetelerde konuşanlar için söylüyorum. Bizim limitimiz ne kadar biliyorlar mı? 152 milyon TL. Vergi, bonservis, maaş hepsi dahil. Euro bazında benim en son 16.5 milyon Euro kadro maliyetim vardı. Şu an, net olarak 13 milyon Euro. Geçi, erkeni bırakalım. Ben oyuncu alırım, ne var! Ama aldığım adama lisans çıkartamadıktan sonra niye alayım” açıklamasını yaptı.

'Kilit nokta Bankalar Birliği'

Başkan şöyle devam etti: Fenerbahçe nasıl yapıyor, siz yapamıyorsunuz diyorlar. Onların geliri bizimkinin 5 katı. Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili görüşüyoruz. O konunun netleşmesini bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Elimizden gidenler olacak. Da Costa gibi. İhtiyaçları biliyoruz. Geç veya erken, bu takviyeleri gerçekleştireceğiz. Benim için önemli olan şu, aldığım adama hemen lisans çıkartmak ve onu oynatabilmek”

Safa Can Konuksever - FANATİK ÖZEL