Tüm dünyada son günlerde futbolun bir numaralı gündem maddesi; Avrupa’nın 12 dev kulübünün başlattığı Süper Lig projesi... Ortalığı ayağa kaldıran bu hamleyi değerlendiren Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu, “Bu kulüplerin atmış olduğu adımın baş sorumlusu aslında UEFA. Çünkü her zaman bu kulüplere çok farklı davranıldı, farklı muamele yapıldı. Beslediler, büyüttüler. Sonra besle büyüt oysun gözünü misali. Bu canavarı kendileri yarattılar. Söz konusu proje, futbolunun ruhunun paraya satılması demek. Bir yerden para buldular ve bu 12 kulüp, diğer bütün kulüpleri yok sayarak harekete geçtiler. Şampiyonlar Ligi öncesinde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve şimdi Avrupa Ligi. Yıllarca, şu an sistem dışında tuttukları takımlarla buralarda oynamadılar mı? Oradaki başarılarla büyük oldular ve kazanç sağladılar. Finansal olarak büyüdüler. Türkiye özelinde Real Madrid, Liverpool, Manchester United... Ve daha niceleri. Şimdi 12-15 kulüp kenara çekilip bir lig oluşturursan, bu prematüre olur. Devamlılığı olmaz” dedi.

‘Ucube bir lig olur’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Kural koyucu UEFA ve FIFA’dır. Maçları yönetecek hakem bile bulamayabilirler. Çünkü hakemleri UEFA tayin eder, FIFA kokartlı hakem gönderir. Ya da hakemleri de parayla satın alacak ve iyice ucube bir lig haline dönecek. Sonrasında öbürü Asya’da kurdum diyecek, Afrika’da kurulacak, Brezilyalılar Arjantinliler Güney Amerika ligi kuracak...”

‘Paraya güvenip giriyorlar ama...’

“FIFA, UEFA ve ulusal yani ülke federasyonlarının tavrı önemli. Onlar tavır koyarsa, bu iş yürümez. Bunlardan bağımsız şekilde hükümdarlığını ilan edip, bir finansman kuruluşunun koyduğu paraya güvenip giriyorsun. Bugün sana bu kaynağı sağlayan kuruluş, yarın Lehman Brothers gibi batarsa, kuyruğunu sıkıştırır geri dönersin. Ama dediğim gibi UEFA, işin buraya gelmesinde sorumluluk sahibi. Mesela ağır ihlaller yapan Manchester City ve Milan’ın cezası kaldırıldı, bizimki kaldırılmadı. Ki çok geçerli sebeplerimiz olmasına rağmen. CAS’ın da bağımsız olduğuna inanmıyorum zaten.”

‘Beğenmedikleri takımlar sayesinde büyüdüler’

Yıllarca UEFA ve Şampiyonlar Ligi’nde bu beğenmedikleri takımlarla yapmış oldukları maçlardan elde ettikleri gelirlerle, bu 12 kulüp bu noktalara ulaştı. Hesaplama yapılsın. Uluslararası bu şampiyonalardan ne kadar kazanmışlar? Kendi aralarında mı oynadılar! Gözardı ettiğin bu takımlarla mücadele ettin. Bunun adı nankörlük ve sağlıklı şekilde de ilerlemez. Uluslararası federasyonların takviminde yer almayan organizasyonlar zaten şampiyona olmaz ancak turnuva olur. Audi Cup gibi, Emirates Cup gibi. Bu da JP Morgan Cup olur herhalde! 5-6 milyar Dolar falan deniyor. Dünyada para sıkıştı, özellikle kara para sıkıştı. Delir sorular geliyor insanın aklına!

‘Esas plan başka olabilir’

“Türkiye’de ‘Orada oynayabiliriz’ diyenler var! Senin ulusal federasyonun müsade etmezse, ülken istemezse nerede oynayacaksın. Bütün statlar devletin. Nerede oynayacaksın maçı? Devlet, federasyon, UEFA ve FIFA nasıl bakıyor. Önemli olan o. Parayı görünce gözü dönüyor milletin. Mevcut yapı içerisinde Trabzonspor’a böyle bir teklif gelse bile direkt geri çeviririz. Yapısal olarak eleştirdiğimiz bir şeye evet dediğinizde, futbolun ruhunu, değer yargılarınızı paraya satmış oluyorsunuz. Açıkçası UEFA yine büyük takımların ve büyük sermayelerin baskısı altında. Belki de hedef; 2024’te hatta daha önce Şampiyonlar Ligi’nde yeni yapı oluşturmak. Sonuçta yıllarca bu kulüplere taviz verdiler. Esas plan başka olabilir, zaman gösterir.”

Galatasaray’a hakem cevabı...

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem Mete Kalkavan’a verilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüp tepki göstermiş, resmi sitesinden “Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan’ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla ‘hatada ısrar ediyoruz’ anlamı taşımaktadır” açıklaması yapmıştı. Bu konuyu sorduğumuz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu hakemi istemiyoruz, şunu vermeyin demekle bu iş bir yere gitmez. Söz konusu hakemle bizim de yaşadıklarımız çok net ortada. Ama biz ısrarla şunu söylüyoruz; sistem bozuk! 1960’tan bu yana Türkiye ve dünyada futbolun göstermiş olduğu gelişim ve değişim herkesin malumu. Ancak aynı şeyi Merkez Hakem Kurulu için söylemek mümkün mü? 3-5 ufak değişiklik hariç hep aynı yapı, hep aynı düzen içinde devam eden bir sistem. İşin özüne baktığınız zaman herkes şikayetçi ama herkes bireysel anlamda ses çıkarıyor. Tüm kulüpler, samimi şekilde bu yapının kökten değişmesini istediğinde, MHK’nın yapısı da diğer kurumların yapısı da değişecektir ve değişmelidir” ifadelerini kullandı.

‘Önce kurullar bağımsız olmalı’

Başkan şöyle devam etti: “Öncelikle bu kurulların bağımsızlığı sağlanmalı. UEFA ve FIFA’nın talimatlarına uygun bir yapı oluşturduğumuz takdirde ondan sonra sorunun odağına inebiliriz. Bağımsızlığın tartışıldığı yerde sorunun merkezine inemiyorsun çünkü. Bu hakem problemleri eğitimden mi, kulüplerden mi, yöneticilerden mi yoksa psikolojik mi? Bağımsız kurullar olursa, üzerine gider çözersin. Üst klasmanda mesela 43 veya 47 hakem var. Bunlardan 1’i senede 30 maç alıyor, diğeri 1-2 maç alıyor senede. Bu adama niye maç verilmiyor? Yeteneksiz ise neden tutuyorsun, torpilli mi? Veya adama görev vermiyorsunuz, hakkını yiyorsunuz! Dediğim gibi sistem komple değişmeli”

‘Trabzonspor asla hedefsiz kalmaz’

“Galatasaray ile fark 6 puan. Bu maçı kazanamazsanız, tamamen Trabzonspor lige havlu mu atar?” sorusuna cevap veren Ağaoğlu, “Biz asla hedefsiz kalmayız. Bir kere kazanacağınız her maç, her puan kasaya para olarak giriyor. Sportif hedeften belki uzaklaşırsın ama finansal hedeften asla. Ayrıca Trabzonspor forması, arması her maça kazanmak için çıkar ve son maça, son düdüğe kadar yarışır. Hocamıza, oyunculara güvenimiz tam. Ligi olabilecek en iyi noktada bitireceğiz. Galatasaray karşısında da tüm gücümüzle galibiyet için mücadele edeceğiz” dedi.

Safa Can Konuksever