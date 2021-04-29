Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu, 1-1 sona eren Göztepe karşılaşmasının ardından Gürsel Aksel Stadı’nın çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak kısa maçı değerlendiren Başkan, “Ortada bir maçtı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık ancak oyun içerisinde yapılan değişikliklerin ardından hareketlilik yaşadık ve 1 puanı aldık. Hedeften biraz uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal” dedi.

‘İstikrarı yakalayacağız’

Abdullah Avcı ile aralarında sorun olduğu yönünde çıkan iddialara sert cevap veren Ağaoğlu, “Geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsıma yapılan bir takım dedikodular var. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim; takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız” diye konuştu.

‘Avcı en iyisini yaptı’

Başkan şöyle devam etti: “Zaman zaman göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama istikrarı takım içinde sağlayarak Trabzonspor’u 4.’lüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim dönemimin bitmesine 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Uyarıyorum. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir.”

‘1 isimle daha anlaşıyoruz’

Transfere de değinen Başkan Ağaoğlu, “Hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan iki tanesiyle ön anlaşma sağladık. Bir tanesiyle de çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Yine hocanın talepleri doğrultusunda 3 futbolcu daha var. Hazır kampına tüm bu isimlerle gireceğiz” açıklamasını yaptı.

‘Ertuğrul Doğan uzun yıllar hizmet verecek’

Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan için ayrı bir parantez açarken, “Ertuğrul Doğan’la aramızda sıkıntı olduğuna dair söylentiler oldu. 10 Ağustos 2018 tarihini Trabzonsporlular sakın unutmasın! Borçlardan dolayı lisans çıkartılamayacağı dedikodusu konuşulurken hatta birileri lisans çıkması diye kulis yaparken, Ertuğrul Doğan o problemi çözen bir insandır. Çok değerli bir yöneticidir. Trabzonspor’umuzda uzun yıllar yöneticilik yapacaktır. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sukunet ve istikrar. Trabzonspor camiası da bunları bozacak haberlere prim vermesin” dedi.



