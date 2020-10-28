Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin resmi site üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ahmet Ağaoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Bugün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümündeyiz.

Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim’i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, her daim yolumuzu ve hedefimizi belirleyen tek gerçektir. Bu ilkelerden taviz vermeden aydınlık geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup kollamaktan geçmektedir. Bu görev hepimizindir.

Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın Cumhuriyet

Saygı ve sevgilerimle..."



