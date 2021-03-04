Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. 51 puana yükselen Fırtına, lider Galatasaray'la farkı 6 puana indirdi. 90 dakika sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan.. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz.'' dedi ve ekledi.

'Omuz üstünde baş bırakmam' dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz?'

''Ben göreve geleli 3 sene olacak. Dört MHK değişti ama değişen bir şey yok. Sıkıntılar aynı, problemler aynı hatta artarak devam ediyor. Konuşmakla bir şey değişmiyor. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharabesi değil.''

'Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün?'

"Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade... Bizim maçtan sonra 3 gün içinde, 3 hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal'e, Halil Umut Meler'e ve Cüneyt Çakır'a. MHK şu mesajı verdi, "Çok güzel maç yönettiniz, arkanızdayız"

'FİFA'ya şikayet edeceğiz!'

''TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile Pazartesi günü FİFA'ya şikayet edeceğiz. Bu dosya Türk futboluna bir hizmettir. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA'da mücadele etsin.

'Allah'ın adaleti gecikmiyor'

"Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz. Buradaki sıkıntı şu, özellikle bizim maçtan itibaren değerlendirecek olursak, üç hakeme de görev verildi. MHK, çok güzel maç yönettiniz mesajını verdi. Allah'ın adaleti gecikmiyor, üç gün sonra tecelli etti."