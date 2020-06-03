Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa, gelecek hafta başlayacak Süper Lig maçları öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı konumda bulunan Trabzonspor'da kalan dönem ve sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği merak edilen Novak ile Sosa hakkında başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Jose Sosa ise, "Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda da devam edebileceğimi ilettim" sözleri ile takımda farklı bir konumda olabileceğinin altını çizdi.





AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ahmet Ağaoğlu, "Kaptanımız ,ile devam etmek istediğimizi ilettik. Jose Sosa bizim için sadece takımın oyuncusu değil, sadece kaptanı değil bu sıkıntılı süreçte ağırlığı alan ve büyük sorumluluk yükselen, çok önemli bir oyuncusu. Son 10 sezonun en başarılı kadrosu ortaya çıkartmamıza rağmen, başta kaptanımız olmak üzere oyuncularımıza teklif geldiği bu ve benzeri bizim hiç yabancısı olmadığımız oyunlara başladılar"

Ahmet Ağaoğlu, "Defalarca paylaştım, kaptanımız ve diğer isimler sözleşmeler konusu lig bittikten sonra konuşalım demiştik. Novak, Sörloth, Abdülkadir hakkında haberler çıkmaya başladı şimdi. Böyle gerçek dışı haberler çıkmaya başlayınca böyle bir toplantı yapmaya karar verdik"

"Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk"

Ahmet Ağaoğlu, "Son bir hafta içerisinde kaptanımızın eşine sosyal medya hesapları üzerinden saldırı başladı. Kaptanımızın değerli eşi ve kaptanımız, Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seviyor. Bu tür yakışıksız ifadeleri kınıyorum. Bu konuda hukuki süreç başlamıştır. Kaptanımız ve diğer yabancı oyuncular, bizim öncelikle misafirimizdir. Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Benim 30 yılım geçti bu alemde. Yapılan algı operasyonlarına taraftarlarımız alet olmasın. Bütün konsantrasyonumuz kalan 8 maç ve kupada yapacağımız yarı final ile final maçı olacaktır. "

"Rakiplerimizi düşman olarak görmedik"

Ahmet Ağaoğlu, "Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır"

"Kendi sığlıkları içerisinde boğulacaktır"

"Takımımızın konsantrasyonunu bozmak için algı yapan beyinler, kendi sığlıkları içerisinde boğulacaktır. Trabzonspor dimdik ayaktadır! Hedef belirledik ve bu hedef sportif, ahlakidir ve ekonomiktir. Kim ne yaparsa yapsın böyle operasyonlara izin vermeyeceğiz"

"Sosa'ya saygı göstermemiz gerekiyor"

"Sosa'nın çok önemli bir kariyeri var. Milan, Atletico Madrid bir çok önemli takımda oynadı. Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat-1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor"

"Novak ile görüşüyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, "Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'Önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi"

"Bu tip kurnazlıklara düşmeyeceğimizi de herkes bilir"

Ahmet Ağaoğlu, "Yeteri kadar tecrübe sahibiyiz. Bu tip kurnazlıklara düşmeyeceğimizi de herkes bilir. Biz Trabzonluyuz. Kimsenin endişesi olmasın. 3-4 sene müsaade istememize rağmen 2 sene içinde geldiğimiz nokta birileri için beklenmedik bir görüntü arz ediyor ise kimse kusura bakmasın. İleri ki dönemde her oyuncumuzla sözleşme yenileyerek kadroyu korumak istiyoruz"





JOSE SOSA'NIN AÇIKLAMALARI

Jose Sosa, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beraber vereceğimiz bir mesajın daha etkili olacağını konuştuk. Taraftarlarımız iyi bilsin ki çok çalışıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi uzaktan da olsa desteklemeye devam etsinler"

"Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda da devam edebileceğimi ilettim"

Jose Sosa, "Burada çok mutluyum. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda da devam edebileceğimi ilettim"

"Ailem hakkında söylenenler beni kırdı"

Jose Sosa, "Tek bir hedefe odaklandık. Biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Biz olan sevginin farkındayız. İnsanlara hak ettikleri o mutluluğu vermenin peşindeyiz. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ailem hakkında söylenenler beni kırdı. Ailem burayı çok seviyor. Konsantre olmamız tek gereken şey önümüzdeki maçlar olmalı"















