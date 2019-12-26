Ahmet Ağaoğlu: VAR kayıtları açıklanmalı

Bazı kulüplerin VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, “Bu konuda karar verecek kurum TFF’dir. Kulüplerin çağrılarını dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Açıklanırsa, şüphesiz ki daha şeffef olur. Orada ne konuşulduğunu biz bilelim” dedi.

‘Limitimiz neyse o’

Transfer çalışmalarına değinen Ağaoğlu, “Her takımın takviyeye ihtiyacı var. Lisans Talimatı ve UEFA’nın FFP kuralları doğrultusunda limitler içinde transfer yapabiliriz. Şu anda bizim limitimiz 8-12 milyon lira civarında. Bunun üzerine ekstra girdi sağlamak gerekiyor oyuncu almak için. Limitimiz dahilinde 20 oyuncu alınabiliyorsa 20, 2 tane alınabiliyorsa 2 tane alacağım” ifadesini kullandı.

‘TFF’de yapılmalıydı’

Trabzonspor’un patronu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Zorlu Center’da yaptığı görüşmeyle ilgili ise, “Ben bir kulüp başkanıyım. Bununla alakalı yorum yapmam etik olmaz ama bu tür şeyler federasyonun ofisinde yapılsa spekülasyonlara konu olmaz. Federasyonda yapılsaydı daha doğru olurdu” açıklamasını yaptı.